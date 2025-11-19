紅堡爆炸案駭人 德里警方5大方向強化安全

快訊

中央社／ 新德里19日專電

印度德里（Delhi）知名景點紅堡（Red Fort）10日發生造成多人死傷的汽車爆炸，該案發生後立刻震驚全國，德里警方為此制訂大規模計畫，從5大方向著手，要強化整個地區的安全。

德里紅堡汽車爆炸案發生已超過一週，目前已知有12人喪命，逾20人受傷，印度快報（Indian Express）指出，警方因此被要求特別關注化工貿易商、二手車經銷商、房屋承租人身分核實，並強化炸彈偵測和拆彈小隊、警犬隊。

德里警方已著手對當地化學品批發商進行宣導，要求在銷售可用於製作爆裂物的化學材料時，需格外謹慎，並將大量添購相關物質的人記錄下來，一旦發現可疑買家，要立刻通報警方；同時，指示警察進行檢查，要確認化學品批發商是否持有銷售、採購這些東西的所有合法文件

由於紅堡汽車爆炸案中，爆炸的汽車曾多次轉手，讓相關單位對二手車交易市場感到憂心，警方於是向各地區承辦交通運輸業務的官員發放核對流程的指導文件，讓他們要求二手車商在賣車前，需要確實核對買家身分，並收齊所需的一切相關文件。

在調查紅堡汽車爆炸案期間，警方發現很多地方明明有裝監視器，但卻都壞了，因此警方在德里加裝約2萬支監視器，這不包括公共工程部（Public WorksDepartment）先前已經開始裝設的約28萬支攝影機。此外，警方還計畫在德里各地增加有人臉辨識系統的巡邏車數量。

印度相關單位在紅堡汽車爆炸案發生當天，提前破獲藏有大批化學品的平房，那些東西經證實，都是可用來製造炸彈的。因此各地派出所皆已獲得指示，要求落實核對所有租客的身分，各地居民也被要求舉報可疑人物。警方目前對房東未確認租客身分就將房子出租出去的案件進行調查，一名警方人員表示，光是過去兩天，北德里就有超過100起類似案件正立案調查中。

德里警方目前計畫撥大筆預算採購新的工具、引進新的技術。負責犯罪調查的官員表示，添購設備、提升高科技技能的人員培訓都正在進行中。

