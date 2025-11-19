越南再遭洪水侵襲 至少8人喪生

快訊

中央社／ 河內19日綜合外電報導

政府今天報告，週末以來越南中部因暴雨引發的新一輪洪水山崩已造成至少8人死亡；交易商也警告，這可能會影響正在進行的咖啡收成。

15日晚間起，中部越南多地降雨量已超過1100毫米。該地區是重要的咖啡生產帶，也是國內最受歡迎的海灘所在地，但極易受風暴和洪水影響。

政府報告指出，死者中包括16日晚間搭乘巴士從大叻鎮（Dalat）前往芽莊（Nha Trang）途中因山崩喪生的6名乘客。目前仍有7人失蹤，包括遭峴港山崩掩埋的3人。

得樂省（Dak Lak）咖啡交易商表示：「得樂省部分低窪地區的咖啡農場被洪水淹沒。」另一名當地交易商表示，持續的暴雨也延緩了收成進度。

交易商補充說：「該省農民已採收約10%至15%的咖啡豆，他們需要陽光來晾乾。」

國家媒體今天發布的照片顯示，中部多個村莊的房屋淹至屋頂，受困居民呼救。

越南通訊社（Vietnam News Agency）報導，數百戶民眾晚上從淹水的家中撤離。鄰近嘉萊省（Gia Lai）學校今天也被迫停課，影響約2萬6000名學生。

咖啡豆 山崩 洪水
