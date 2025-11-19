快訊

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

雄女怒了！網紅拍「壞學生」制服改造影片惹議 校方提告

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
德國太空研究指出，當太陽系在宇宙中移動時，其所產生的「逆風效應」比基本預設的速度增強了3.7倍。（Photo by Mohamed Nohassi on Unsplash under C.C License）
德國太空研究指出，當太陽系在宇宙中移動時，其所產生的「逆風效應」比基本預設的速度增強了3.7倍。（Photo by Mohamed Nohassi on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

宇宙中，太陽系正在快速移動中！德國太空研究指出，當太陽系在宇宙中移動時，針對電波星系分佈的不對稱性，其所產生的「逆風效應」比基本預設的速度增強了3.7倍。專家指出，如果太陽系真的以如此快的速度運動，科學家必須質疑關於宇宙大尺度結構的基本預設。

太陽系運動速度更快

SciTechDaily》報導，當太陽系在宇宙中移動時，行進過程中會產生一種不對稱性的「逆風效應」，即在行進方向上觀測到的遠方射電星系數量，會略多於在相反方向上觀測到的數量，而這種現象如同在太空中前進的車輛，更容易看到迎面來的雨水，而非後方的雨水。

為偵測太陽系移動時所產生的逆風效應，比勒費爾德大學天文物理研究團隊分析太陽系中的電波星系，其來自於遙遠天體所發出的強烈無線電波。對此，電波望遠鏡可以偵測到這些長波長的輻射，並不受任何遮蔽物的影響，使得天文學家能夠捕捉傳統儀器無法觀測到的星系。

分析結果顯示，針對電波星系分佈的不對稱性，太陽系運動速度相較標準宇宙學模型的預測值增強了3.7倍。該研究主要作者伯梅表示，太陽系運動速度比過往預測速度還要更快，該結果顯然與標準宇宙學的基本預設相悖。

挑戰既有宇宙論

今日宇宙》報導，這項研究從科學角度來說，太陽系在宇宙中的運動速度遠超過現有模型的預測，或是宇宙中射電星系的分佈遠比所假設的要不均勻得多，這兩種情況都挑戰了既有的宇宙論。

如今，這種現象並非測量誤差，而是宇宙的真實特徵。該研究共同作者施瓦茨表示，如果太陽系真的以如此快的速度運動，科學家必須質疑關於宇宙大尺度結構的基本預設。

【更多精采內容，詳見

宇宙 太陽系 運動
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

宇宙動盪塑造螺旋星系 碰撞可激發新恆星

宇宙彌勒皇教「詛咒群組」要信徒意念攻擊賴總統 內政部要查不法送辦

NBA／柯瑞砍40分只是例行公事 勇士主帥：他是太陽系的太陽

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

相關新聞

陸籲民眾「避免赴日」…千人行程取消 愛知飯店困擾：還要求免違約金

根據日媒「CBC電視台」報導，在日中關係再度緊張的敏感時刻，中國政府日前呼籲民眾「暫勿前往日本」，東海地區的觀光產業立刻受到衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國觀光團為主的飯店，近期陸續收到大批團體客取消訂房的通知，光是11月就有28件、約一千人份的行程被取消。

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

宇宙中，太陽系正在快速移動中！

攻擊人類頻傳…熊冬眠前要吃多少？上野動物園公開紀錄：1天1.2萬大卡

根據日媒LASISA報導，上野動物園近日推出「日本黑熊冬眠觀察」系列貼文，意外在社群上掀起討論。一則介紹黑熊「冬眠前每日熱量需求」的貼文，至今已累積超過2.2萬個讚。

大外割摔飛幼熊！日本拉麵店員：逃跑必死無疑 熊身硬如鐵打到手痛

日本近日不斷發生熊襲擊人事件。11月9日，青森縣三戶町一名57歲的拉麵店員工遭到一頭幼熊的襲擊。儘管該男子右眼被抓傷，但他仍奮力反擊，最終擊退幼熊。這位化名A先生的男子表示...

芬蘭前總理馬林出版回憶錄 親曝急入北約秘辛、女性領導難為

芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）近日出版回憶錄「希望付諸行動」（Hope in Action），詳述任內帶領國家...

老闆拍片嗆台遊客…義大利披薩事件和解？市長致電我代表：僅個人行為

義大利披薩店老闆拍影片辱罵台灣遊客事件掀波，義媒報導，店家所在的蒙特卡丁尼市長德羅索已與台灣駐義代表蔡允中通話，市長強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。