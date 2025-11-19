太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

宇宙中，太陽系正在快速移動中！德國太空研究指出，當太陽系在宇宙中移動時，針對電波星系分佈的不對稱性，其所產生的「逆風效應」比基本預設的速度增強了3.7倍。專家指出，如果太陽系真的以如此快的速度運動，科學家必須質疑關於宇宙大尺度結構的基本預設。

太陽系運動速度更快

《SciTechDaily》報導，當太陽系在宇宙中移動時，行進過程中會產生一種不對稱性的「逆風效應」，即在行進方向上觀測到的遠方射電星系數量，會略多於在相反方向上觀測到的數量，而這種現象如同在太空中前進的車輛，更容易看到迎面來的雨水，而非後方的雨水。

為偵測太陽系移動時所產生的逆風效應，比勒費爾德大學天文物理研究團隊分析太陽系中的電波星系，其來自於遙遠天體所發出的強烈無線電波。對此，電波望遠鏡可以偵測到這些長波長的輻射，並不受任何遮蔽物的影響，使得天文學家能夠捕捉傳統儀器無法觀測到的星系。

分析結果顯示，針對電波星系分佈的不對稱性，太陽系運動速度相較標準宇宙學模型的預測值增強了3.7倍。該研究主要作者伯梅表示，太陽系運動速度比過往預測速度還要更快，該結果顯然與標準宇宙學的基本預設相悖。

挑戰既有宇宙論

《今日宇宙》報導，這項研究從科學角度來說，太陽系在宇宙中的運動速度遠超過現有模型的預測，或是宇宙中射電星系的分佈遠比所假設的要不均勻得多，這兩種情況都挑戰了既有的宇宙論。

如今，這種現象並非測量誤差，而是宇宙的真實特徵。該研究共同作者施瓦茨表示，如果太陽系真的以如此快的速度運動，科學家必須質疑關於宇宙大尺度結構的基本預設。

