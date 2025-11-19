陸籲民眾「避免赴日」…千人行程取消 愛知飯店困擾：還要求免違約金

根據日媒「CBC電視台」報導，在日中關係再度緊張的敏感時刻，中國政府日前呼籲民眾「暫勿前往日本」，東海地區的觀光產業立刻受到衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國觀光團為主的飯店，近期陸續收到大批團體客取消訂房的通知，光是11月就有28件、約一千人份的行程被取消。

「蒲郡飯店」於16日起陸續接獲中國旅行社來電，表明旅客因「兩國政治情勢緊繃」無法成行。飯店代表竹內惠子坦言，這波狀況是她從業多年來首次遇到。「訂房確定、名單都送來了才臨時取消，以前從沒發生過。對方還要求免收取消費，真的很為難。」

這間飯店接待的旅客中，有約一半為中國旅客，因此館內幾乎都有中文標示。如今團客大規模取消，令她相當擔憂，「後續恐怕還會有更多取消。觀光相關產業全都會受到波及，只希望情勢能早日回穩。」

相較之下，名古屋車站上方的萬豪集團飯店受影響較小。飯店指出，雖然近期確實有少量中國旅客取消訂房，但整體變動不大。業務推廣部谷口百子表示：「目前以個人旅客為主，取消數量不算明顯，新的訂房也在增加中。」萬豪的中國籍旅客約占全部房客的15%，因主要為自由行客人，因此受的影響較小。

業者最擔心的是明年2月的「春節」。通常春節的入住量是平日的2至3倍，是一年中最重要的觀光旺季。日本經濟評論家門倉貴史直言，中國過去也多次將觀光作為「經濟施壓手段」，但日本近年飽受「過度觀光」問題困擾，熱門景點不堪負荷，中國團客減少的損失，希望能由增加他國旅客或日本國內觀光人數取代。「從中長期來看，日本應認清過度依賴中國的風險，分散觀光市場的主要客源。」