歐洲男女同工不同酬情形明顯 平均差距達12%

中央社／ 布魯塞爾18日專電

歐盟區內男女同工不同酬的情況仍明顯。據統計，男性每賺進1歐元，女性只能賺到0.88歐元。雖然性別薪資差距在過去10年中縮小了約4%，但整體進展依然緩慢。

每年歐盟都會設置「同工同酬日」，呼籲重視歐洲女性平均收入仍然低於男性的情形。這個日期會依每年性別薪資差距而有變化，今年的同工同酬日是11月17日。

歐洲聯盟指出，目前歐盟的性別薪資平均差距高達12%，男性賺入1歐元時，女性只能賺進0.88元，這代表女性從11月17日起到年底的43天將「象徵性地無償工作」，意即若為維持公平，女性全年工作天數應該也要較男性減少12%，即至年底約43天可以不用工作。若這些日子工作的話，就被視為「象徵性無償工作」。

據統計，目前約有24%的性別薪資差距，是由於女性在護理、健康和教育等相對低收入行業中的占比過高所造成。此外，女性每週工作總時數比男性更長，但花在無償工作的時間也更長，這可能影響職涯發展。

歐盟進一步說明，造成性別薪資差距的原因有很多，有些可能與教育程度、工作經驗或兼職工作有關；另一個原因可能是在某些領域，男性往往比女性擔任薪資較高的職位。此外，薪資歧視的情形也存在，某些情況下，從事相同工作，女性所獲得的收入仍然低於男性。

歐盟強調，縮小性別薪資差距有助於促進性別平等，同時減少貧困、刺激經濟發展。因為女性收入增加，消費能力也會提高，還會擴大稅收基礎，減輕社會福利體系的部分負擔。統計顯示，性別薪資差距每縮小1個百分點，國內生產毛額（GDP）就會成長0.1%。

歐洲議會在2023年3月通過具有約束力的薪資透明度措施新規定，要求若薪資報告顯示性別薪資差距達到5%，雇主必須與員工代表進行聯合薪資評估。歐盟成員國必須對違反規定的雇主處以罰款等罰則。

此外，歐洲議會也表達希望協助女性在職場中更容易晉升到高階職位，並促進公司董事會的性別平等。2022年11月，批准了旨在增加透明招募程序的規則，目標是到2026年6月底，至少40%的非執行董事職位或33%的董事職位由女性擔任。

薪資 性別平等 歐盟
