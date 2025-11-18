大外割摔飛幼熊！日本拉麵店員：逃跑必死無疑 熊身硬如鐵打到手痛

日本近日不斷發生熊襲擊人事件。11月9日，青森縣三戶町一名57歲的拉麵店員工遭到一頭幼熊的襲擊。儘管該男子右眼被抓傷，但他仍奮力反擊，最終擊退幼熊。這位化名A先生的男子表示，當時眼部已受傷，深信假如逃跑就會死，所以拚死反抗。他又指，幼熊的身體硬如鋼鐵，用拳打到手痛，情急生智下靠近熊的腰部使出柔道的大外割，勾掃熊的腿成功將牠摔飛，熊倒地後就往山區方向逃去。

集英社網上新聞11月17日報導，9日早上6時20分左右，青森縣三戶町一間拉麵店的男店員A先生撥打119報警，表示自己遭到熊襲擊，面部受傷。

事故發生在位於國道旁的拉麵店，距離三戶站西南方向約3公里。當天早上5至5時半之間，A先生正在店內準備拉麵時，遭到一頭約1米長的熊襲擊，右眼周圍被抓傷。

A先生向記者分享被熊襲擊的情景。「我早上五時左右到店裏，走到店內準備打開煤氣閥時，看見一隻黑色毛茸茸的東西在動。我以為是條大狗，結果發現是一頭熊。看它的體型，我覺得應該是隻幼熊。它突然朝我的臉撲過來，用爪子攻擊我。我躲避不及，右眼周圍被抓傷。」

我本能地用左手打它的臉，但沒用。我的手比它還痛。熊的身體就像堅硬的肌肉，或者說，它身上的肉像鋼板一樣厚實。它和人類完全不一樣。 」

在描述當時與幼熊搏鬥的感受時，這名男子說：「我知道如果我逃跑，一切就都完了，我會死，所以我拼命反抗。」

之後他繼續擊打幼熊，但收效甚微。

A先生指：「不管我打它多少下，它都文風不動。我的手很痛。於是我改變了招式，勾住了它的腿。它向後翻滾。我這才得救。這招在柔道裏叫大外割。熊倒地後，跑進了公路對面的山裏。」

和小熊搏鬥結束後，A先生漸漸感到疼痛。血從他的頭部湧出，即使他用右手按住右眼，血也止不住。他無奈之下只好用店裏的毛巾試圖止血，但血流不止，毛巾根本吸不住。

負傷的A先生原本打算繼續上班，惟其後被到店的老闆發現他渾身是血，隨即召喚救護車送他去醫院接受治療。

A先生表示現時走路腰部會疼，被熊抓傷的右眼仍然腫脹，所以無法聚焦。他看無法看清手機屏幕，醫生說他可能需要動手術。

當被問到現時全國多地皆有人遭到熊襲擊，萬一遇上熊的時候該如何應對， A先生堅定地說：「你甚麼也做不了。「人們會說詐死或彎腰擺出防禦姿勢之類的話，但你根本來不及。它們會瞬間攻擊你的臉。我很幸運，那是一隻幼熊；如果是母熊，我就來不及了。一拳就能要了我的命。我現在非常害怕熊，早上都不敢出門。」

文章授權轉載自《香港01》