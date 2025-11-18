芬蘭前總理馬林出版回憶錄 親曝急入北約秘辛、女性領導難為

芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）近日出版回憶錄「希望付諸行動」（Hope in Action），詳述任內帶領國家在俄羅斯入侵烏克蘭後72天內從軍事不結盟轉向加入北約（NATO），同時揭露女性主導內閣遭受性別暴力恐嚇與歧視言論。

新書以英文出版，已售出17國版權，上市後上週進入「今日美國報」（USA Today）暢銷書榜。

馬林2019年就任時年僅34歲，為當時全球最年輕政府首長。她在書中回顧，芬蘭長期維持軍事不結盟政策，她與執政社民黨原本也支持此立場，認為政策轉向「可能需要5至10年」。

但2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，芬蘭軍方與情報單位在最初48小時內提供一致判斷：「芬蘭的安全環境在一天內倒轉」，國內民意在短時間內徹底改變。

書中揭露，俄軍全面侵略第3天，芬蘭政府即收到國安部門明確警告：若不重新評估軍事結盟，「現行安全架構可能無法再保障芬蘭」。馬林與時任總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）當晚「僅僅30分鐘內」達成申請加入北約的初步共識，是芬蘭外交上極為罕見的速度。

同年5月兩人發表聯合聲明，主張芬蘭應「不拖延」申請入約，從戰爭爆發到正式提交申請僅72天，芬蘭於2023年4月成為北約第31個成員國。

書中與近期報導指出，馬林領導的5黨聯合政府5位黨魁皆為女性，常被稱為「口紅政府」、「女孩政府」，她與內閣成員在網路遭受大量涉及性暴力的恐嚇言論，多到她「已不想再數」。攻擊內容多集中穿著、身材、是否適合當母親等，而非政策辯論。

儘管她在芬蘭擁有大批支持者，2022年她的私人派對影片外流，仍遭質疑「不夠莊重」並被要求驗毒，成為全球焦點。

馬林在新書與訪談中表示，這起事件揭露女性領袖被要求同時是「完美媽媽與稱職領袖」，一旦展示私生活就被視為不負責任。她提問：若影片主角是男性總理跳舞喝酒，輿論會是同一種力道嗎？多家歐美媒體指出，過度檢視女性政治人物的現象仍普遍存在，馬林的經歷凸顯性別偏見如何影響公共討論焦點。

她在回憶錄中坦承，她喜歡權力與做決定，也相信有人必須扛起責任，但長期壓力讓她極度疲憊。她提到COVID-19疫情期間必須在醫療專業建議、經濟顧慮與民眾自由間取得平衡，決策前後承受批評，更時常陷入自責。

2023年她辭職後加入國際智庫，定期參與歐洲安全、民主與女性領導論壇，新書出版被視為她整理執政經驗、持續活躍國際公共領域的行動。