老闆拍片嗆台遊客…義大利披薩事件和解？市長致電我代表：僅個人行為

義大利披薩店老闆拍影片辱罵台灣遊客事件掀波，義媒報導，店家所在的蒙特卡丁尼市長德羅索已與台灣駐義代表蔡允中通話，市長強調他「完全理解台灣與中國是兩個不同的國家，此事是個人行為，不代表該市立場」。

義大利國家報（La Nazione）以「蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）披薩醜聞達成和解」為標題報導，德羅索（Claudio Del Rosso）已與蔡允中通電話，這個事件本來可能以更糟糕的結局收場，但雙方「初步握手言和」的契機已經達成。

報導指出，市長德羅索在電話中向蔡允中重申，「雖然這起事件令人遺憾且不可原諒，但這僅僅是個別個人的行為，絕不代表蒙特卡丁尼市及其市民的整體態度」。

報導引述，市長德羅索也強調，他「完全理解台灣和中國是兩個不同的國家，並重申此事不會損害蒙特卡丁尼市熱情好客的傳統，蒙特卡丁尼市一直以來都秉持國際化理念，歡迎來自世界各地的遊客」。

報導指出，蔡允中對市長的聲明和誠意表示感謝，並表示這起事件不應影響台灣與蒙特卡丁尼市之間的傳統友誼，蔡允中邀請德羅索訪問台灣駐羅馬的代表處，他下次出訪托斯卡尼大區期間，將訪問蒙特卡丁尼市這座溫泉小鎮。

位在義大利中部蒙特卡丁尼市的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo），老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前在社群網站貼出影片抱怨台灣遊客16人僅點了5個披薩，並以「該死的中國人」、「滾回去」等粗話辱罵，引發種族歧視風波，在台義兩地媒體、社群都掀起議論。

後來帕齊尼撤下辱罵影片，拍攝道歉影片，但仍難平息眾怒。帕齊尼近日在義大利地方媒體訪問中改口表示，台灣旅行團是13人點了4個披薩，他對自己失言行為感到抱歉，但強調自己絕非種族主義者，他結婚對象也不是義大利人。他表示在爭議事件後，他店內接到數百通威脅謾罵電話，已讓他學到深刻教訓。

國家報報導指出，帕齊尼觸犯眾怒的原因，除了因為他不當嘲笑那些他認為過於吝嗇的顧客，「甚至把台灣顧客誤認為是中國人。眾所周知，兩國關係並不友好，最近還發生了緊張事件。」