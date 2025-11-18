南韓警方：2024年被捕外籍嫌犯 大陸籍居首逾45%

有南韓國會議員今天引述警方數據表示，2024年南韓警方在其境內逮捕的外籍嫌犯中，中國籍嫌犯達1.6萬人，占同年被捕外籍嫌犯的45.6%，高居外籍嫌犯首位，且遠多於第2名越南籍嫌犯的3922人。

韓聯社報導，上述數據是由南韓警方所統計，並由南韓國會議員秦鍾午在今天公布。根據統計，2024全年在南韓被逮捕的外籍嫌犯有3萬5296人，較2021年的3萬2470人增加8.7%。

這項數據顯示，依國藉區分，2024年被逮捕的中國籍嫌犯達1萬6099萬人，居外籍嫌犯的首位，且占被捕外籍嫌犯的45.6%；第2至4名的分別為越南籍嫌犯3922人、泰國籍嫌犯2204人、烏茲別克籍嫌犯1962人。

秦鍾午對上述數據表示，在南韓境內外籍嫌犯日益增加的情況下，南韓社會要求將驅逐出境措施適用範圍明確化的呼聲，日益高漲，他因此在國會主導發起南韓「出入境管理法」修正案。

根據報導，南韓現行出入境管理法規定，被判處監禁以上的外籍人員可被驅逐出境，但條文並未具體規定所涉及的犯罪行為。至於修正案，涉嫌殺人、搶劫、毒品等嚴重犯罪行為的外籍人員，應依法被強制驅逐出境。

