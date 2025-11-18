越南起訴旅德記者 指控涉入反國家活動
越南當局表示，決定起訴旅居德國柏林、以批評越南領導層聞名的記者暨新聞網站總編輯黎忠科，指控其涉及反國家活動。
路透社報導，儘管越南推動經濟全面改革，並日益開放社會變革，但執政的共產黨依然嚴格審查媒體，對批評聲音容忍度極低，特別是在下屆、預定於2026年1月舉行的5年1次全國黨代表大會前夕。
越南公安部昨天發布聲明表示，現年54歲的黎忠科被控「製作、儲存、散播用於反對國家目的的資訊、資料、物品」。
聲明還說，當局已核准起訴黎忠科及下達逮捕令。
黎忠科是新聞網站Thoibao.de總編輯。他今天說，越南政府意圖起訴他的行動只是「鬧劇」，是當局針對該新聞網站策略的一部分。該網站無法在越南境內瀏覽，且不受越南審查。
公安部表示，黎忠科持有越南護照。黎忠科則在自己的社群媒體帳戶上表示，他同時也是德國公民。
德國駐河內大使館並未立即回應路透社的置評請求。
