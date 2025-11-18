南韓高靈3輛貨車連環車禍 引火勢釀1死1傷

位於南韓慶尚北道的中部內陸高速公路高靈2號隧道內今天發生3輛貨車連環追撞車禍，造成1人死亡、1人受傷，目前大火已完全撲滅，道路也已恢復全面通行。

韓聯社今天報導，慶北消防本部表示，今天南韓時間下午12時34分，在中部內陸高速公路往楊平方向58公里處的高靈2號隧道內，3輛貨車連環追撞車禍引起火勢，其中一輛貨車全部燒毀。

在這起事故中，在起火貨車內的駕駛當場死亡，另一輛貨車的駕駛受傷並送醫治療。

事故後隧道內部與附近路段煙霧瀰漫，南韓道路公社一度全面封鎖往楊平方向的高靈2號隧道路段。消防隊在事故後立即投入消防車等設備，於南韓時間下午1時9分控制住大火，並於下午1時47分完全撲滅。

在大火撲滅後的南韓時間下午1時55分起，只允許單向車道通行，至下午2時18分後已恢復正常。

當地警方與消防當局表示，貨車間的追撞引發火災，正在調查詳細車禍經過。