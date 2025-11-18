快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

阿根廷巴塔哥尼亞強風持續警戒 多地停課避免外出

中央社／ 記者黃韻如布宜諾斯艾利斯18日專電

阿根廷中南部巴塔哥尼亞（Patagonia）地區17日出現極端強風，部分地區陣風突破時速140公里，多座城市宣布停課、限制戶外活動。阿根廷國家氣象局表示，當地發布橘色與黃色強風警報，上午部分區域曾進入紅色警戒。

位於大西洋沿岸的科莫多洛里瓦達維亞（ComodoroRivadavia）市區測得時速147公里的陣風，國家報（La Nación）指出，鄰近油田區龍山（CerroDragón）測站觀測到時速352公里極端風速，為此次風暴最高紀錄。

強風在丘布特省（Chubut）造成屋頂掀落、電線受損與公共服務中斷，當地機場取消部分航班。聖克魯斯省（Santa Cruz）港口3艘小型漁船因巨浪與強風沉沒。報導指出，里奧內格羅省（Rio Negro）因陣風引發的山區火災並要求部分居民自我撤離。

知名旅遊景點巴瑞洛契（Bariloche）也受影響，鄰近納韋爾瓦皮湖（Nahuel Huapi）湖面出現異常巨浪，景象宛如海面暴風。

阿根廷國家氣象局（SMN）指出，此次強風由進入巴塔哥尼亞的深層低壓系統引發，冷暖空氣短時間內劇烈交互，促使地面風速快速升高。

地方氣象預報員桑切斯（Aldo Sánchez）表示，巴塔哥尼亞常出現類似強風，位於南極與赤道之間的中緯度地帶，兩端溫差巨大，溫差與氣壓差顯著，造成氣壓在數小時內即可快速變化。

氣象局強調，低壓系統的快速移動與草原地表空曠乾燥的地形特性，使得風在巴塔哥尼亞容易加速並形成大範圍的強風區，加上冬春交替時的溫差大，更常觸發此類現象。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

葛福臨阿根廷佈道 向萬人宣講希望救贖

日流感疫情擴散 逾8000所學校停課

瞬間強風惹禍！新北小一男童中指遭門夾傷 幸未傷及指骨

鳳凰來襲！觀音老婦不敵強風跌倒無法起身 波麗士即刻救援

相關新聞

嫌犯判死傷痛仍在…女兒21年前遭殘酷殺害 父投書：只能想像她長大成人

據日媒「每日新聞」報導，奈良市在2004年時發生一起小一女童在放學途中遭誘拐殺害案，於17日滿21年。父親有山茂樹（51歲）透過奈良縣警向各家媒體發表公開信，再度訴說這段至今無法癒合的沉痛心情。

巴哈少年時期佚失管風琴作品 時隔320年德國首演

兩首佚失已久、由著名音樂家巴哈（Johann Sebastian Bach）在青少年時期創作的管風琴作品，今天在德國正式...

梁柱結構堪憂 羅浮宮古希臘陶瓷展區暫時停止開放

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今天表示，因稽查發現館內部分梁柱存在結構弱點，決定預防性關閉其中一間展...

葛福臨阿根廷佈道 向萬人宣講希望救贖

葛培理福音協會 (BGEA) 近期於阿根廷布宜諾斯艾利斯的貝萊斯體育場舉辦兩晚佈道大會。會中，葛培理佈道會…

日本白川鄉合掌村發生幼熊襲擊外國遊客 官員自批丟臉

日本岐阜縣知名觀光景點白川鄉合掌村10月發生幼熊襲擊西班牙遊客的事件，儘管白川村產業課科長白木光成不記得小時候曾見過熊，...

國際教育協會：大學今秋國際新生 同比減少17%

非營利組織「國際教育協會」(Institute of International Education)17日公布報告指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。