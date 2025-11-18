阿根廷巴塔哥尼亞強風持續警戒 多地停課避免外出

阿根廷中南部巴塔哥尼亞（Patagonia）地區17日出現極端強風，部分地區陣風突破時速140公里，多座城市宣布停課、限制戶外活動。阿根廷國家氣象局表示，當地發布橘色與黃色強風警報，上午部分區域曾進入紅色警戒。

位於大西洋沿岸的科莫多洛里瓦達維亞（ComodoroRivadavia）市區測得時速147公里的陣風，國家報（La Nación）指出，鄰近油田區龍山（CerroDragón）測站觀測到時速352公里極端風速，為此次風暴最高紀錄。

強風在丘布特省（Chubut）造成屋頂掀落、電線受損與公共服務中斷，當地機場取消部分航班。聖克魯斯省（Santa Cruz）港口3艘小型漁船因巨浪與強風沉沒。報導指出，里奧內格羅省（Rio Negro）因陣風引發的山區火災並要求部分居民自我撤離。

知名旅遊景點巴瑞洛契（Bariloche）也受影響，鄰近納韋爾瓦皮湖（Nahuel Huapi）湖面出現異常巨浪，景象宛如海面暴風。

阿根廷國家氣象局（SMN）指出，此次強風由進入巴塔哥尼亞的深層低壓系統引發，冷暖空氣短時間內劇烈交互，促使地面風速快速升高。

地方氣象預報員桑切斯（Aldo Sánchez）表示，巴塔哥尼亞常出現類似強風，位於南極與赤道之間的中緯度地帶，兩端溫差巨大，溫差與氣壓差顯著，造成氣壓在數小時內即可快速變化。

氣象局強調，低壓系統的快速移動與草原地表空曠乾燥的地形特性，使得風在巴塔哥尼亞容易加速並形成大範圍的強風區，加上冬春交替時的溫差大，更常觸發此類現象。