葛福臨阿根廷佈道 向萬人宣講希望救贖

葛培理福音協會 (BGEA) 近期於阿根廷布宜諾斯艾利斯的貝萊斯體育場舉辦兩晚佈道大會。會中，葛培理佈道會主席葛福臨牧師以「希望和救贖」為主題進行宣講，並回顧其1991年與父親葛培理一起訪問阿根廷的經歷。

葛福臨阿根廷佈道

《Crosswalk》報導，兩晚佈道大會吸引近75000人參加，儘管貝萊斯體育場首晚下雨，但仍有超過 8400人決志信主。講道結束後，成千上萬群眾悔改自己的罪，並走到台前並決志信主。

會中，葛福臨向眾人呼籲，人們都在尋找人生意義和目標，但內心深處總有一個空洞，只有耶穌才能填補，神對你的人生有一個計劃。

「如果今晚什麼都記不住了，那就記住這句話：耶穌愛你！」葛福臨對著人群說道，神差遣耶穌基督來到地上，不是為了定我們的罪，而是為了拯救我們。

來自天堂的神蹟

《基督日報》報導，這場福音佈道大會獲得約2500家福音派教會的支持，並將協助新信徒參與門徒訓練。30歲的阿德里亞娜是眾多受訪者之一，她提及這次佈道會讓其願意在多年遠離教會後重拾信仰，不僅感到非常榮幸，也更加堅定跟隨基督的決心。

「這是來自天堂的神蹟！」葛培理佈道團教會協調員紐施表示，在體育場裡有這麼多人的生命發生了改變，我們感謝神，也感謝今天接受耶穌基督為救主，並且改變生命的人。

