保羅麥卡尼將發行無聲單曲 抗議AI著作權修法

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
英國流行樂傳奇人物保羅麥卡尼（Paul McCartney）。 路透
英國流行樂傳奇人物保羅麥卡尼（Paul McCartney）下月將發行一首無聲曲目，收錄在一張無聲專輯中，目的在抗議英國著作權法修訂案將給予科技公司豁免權。

法新社報導，電影配樂大師漢斯季默（HansZimmer）和搖滾女歌手凱特布希（Kate Bush）等其他藝人也加入這項計畫，凸顯他們所稱人工智慧（AI）對創意產業構成的危險。

推動這項計畫的藝人們在聲明中表示，保羅麥卡尼為專輯「這是我們要的嗎？」（Is This What WeWant?）所做的貢獻，將使大眾「關注到具爭議的政府提案可能對藝人生計造成的毀滅性衝擊」。

這首名為「額外收錄」（Bonus Track）的曲目是一段2分45秒的錄音，內容是一間空蕩錄音室裡的一連串點擊聲。這張黑膠專輯僅壓製了1000張。

歌手安妮藍妮克絲（Annie Lennox）、「布勒合唱團」（Blur）主唱戴蒙亞邦（Damon Albarn）和傑米羅奎（Jamiroquai）樂團等超過1000名藝人，共同參與了這張無聲專輯。專輯最初於2月發行。

他們主張，政府的法律修改「將讓AI模型更容易在未經許可的情況下，利用受版權保護的作品進行訓練」。

他們補充表示：「在這些備受批評的提案下，英國版權法將被顛覆以圖利全球科技巨頭。AI公司將可自由使用藝人的作品來訓練他們的AI模型，無需徵求同意或支付報酬。」

他們還說，這些改變「將要求藝人主動『選擇退出』以防作品被盜用，這完全顛覆了版權法的基本原則」。

今年5月，艾爾頓強（Elton John）和凱特布希等約400名作家與音樂家在致「泰晤士報」（The Times）的信中，譴責這些提案是對矽谷的「全面大放送」。

其他連署人包括83歲的前「披頭四」（TheBeatles）成員保羅麥卡尼、創作歌手紅髮艾德（EdSheeran）、英國流行音樂女歌手杜娃黎波（DuaLipa）和史汀（Sting），以及作家石黑一雄、麥克．莫波格（Michael Morpurgo）及海倫．費爾汀（HelenFielding）。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）先前曾表示，政府需要在版權與AI之間「取得適當平衡」，同時也指出這項技術代表著「巨大機會」。

