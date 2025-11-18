長照悲歌…7旬婦勒斃102歲失智母 報案求助獲「冷血回應」成最後一根稻草

近日台灣一名8旬老婦因長年獨自照顧身心障礙兒子逾50年，最終選擇悶殺兒子判刑2年6個月，引起各派人士聲援，請求總統特赦，而長照悲歌同樣在日本上演。

根據《TBS》報導，去年7月，東京一名71歲老婦在家中勒斃她102歲的母親，震驚日本社會。經過審訊，老婦坦承犯案，表示長期以來都是她在照顧失智的母親，隨著年紀增長，她的身體機能也逐漸下降，「我再也抱不動母親了」。

案發前一天，老婦前往安養機構辦理母親的入住手續，但當晚兩人仍同住家中。隔日凌晨4點，老婦發現母親摔下床，便撥打119尋求協助，然而得到的回應是，「我們這次會前往協助，但這並不是我們的職責，下次請不要再打來了」。

這句話成為壓垮老婦的最後一根稻草，讓她覺得孤立無援，最終對母親下手。

據報導，當地檢方求處8年有期徒刑，認為老婦還有一位妹妹，可以向她求助，卻還是「被情緒左右」犯下罪刑，也表示有相應的長照支持系統，因此這並非「照顧者疲勞導致的犯罪」。但辯護律師指出，長期的照護已經使老婦精神瀕臨崩潰，無法做出合理的決定，請求緩刑。

最終地方法院判處老婦3年有期徒刑，緩刑5年。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線