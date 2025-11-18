聽新聞
日本福岡疑有小型機墜毀冒黑煙3名男性失聯 警消防緊急趕往勘查
日本福岡縣八女市星野村18日上午傳出有民眾通報「小型飛機墜落並冒出黑煙」，警消目前正在確認現場狀況。
FBS福岡放送報導，一名路過男子於當地時間上午10時40分左右報案，稱「疑似一架塞斯納小型飛機墜落，傳出巨響並冒出濃煙」。
佐賀機場事務所指出，一架小型飛機於18日上午10時10分左右起飛、準備飛往大阪，但其後失去聯絡。KBC九州朝日放送引述機場方面消息稱，這架小型飛機共有3名男性乘客。確切墜落地點仍待確認，但消防部門推測可能位於鈴之耳納附近，目前已派遣6輛消防車與1輛救護車趕往現場。
