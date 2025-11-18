快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

日本福岡疑有小型機墜毀冒黑煙3名男性失聯 警消防緊急趕往勘查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本福岡縣八女市星野村18日上午傳出有人通報「小型飛機墜落並冒出黑煙」。圖為一架塞斯納152型飛機在英國劍橋郡達克斯福德機場等待起飛許可。示意圖。路透
日本福岡縣八女市星野村18日上午傳出有人通報「小型飛機墜落並冒出黑煙」。圖為一架塞斯納152型飛機在英國劍橋郡達克斯福德機場等待起飛許可。示意圖。路透

日本福岡縣八女市星野村18日上午傳出有民眾通報「小型飛機墜落並冒出黑煙」，警消目前正在確認現場狀況。

FBS福岡放送報導，一名路過男子於當地時間上午10時40分左右報案，稱「疑似一架塞斯納小型飛機墜落，傳出巨響並冒出濃煙」。

佐賀機場事務所指出，一架小型飛機於18日上午10時10分左右起飛、準備飛往大阪，但其後失去聯絡。KBC九州朝日放送引述機場方面消息稱，這架小型飛機共有3名男性乘客。確切墜落地點仍待確認，但消防部門推測可能位於鈴之耳納附近，目前已派遣6輛消防車與1輛救護車趕往現場。

飛機 福岡 機場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

加勒比海備戰 南方司令部司令卻離職 傳赫塞斯對他不滿

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

赫塞斯祭五角大廈採訪新規 紐時、福斯等媒體抗議 川普力挺

相關新聞

長照悲歌…7旬婦勒斃102歲失智母 報案求助獲「冷血回應」成最後一根稻草

近日台灣一名8旬老婦因長年獨自照顧身心障礙兒子逾50年，最終選擇悶殺兒子獲判2年6個月，引起各派人士聲援，請求總統特赦，而長照悲歌同樣在日本上演。

日本福岡疑有小型機墜毀冒黑煙3名男性失聯 警消防緊急趕往勘查

日本福岡縣八女市星野村18日上午傳出有民眾通報「小型飛機墜落並冒出黑煙」，警消目前正在確認現場狀況。

保羅麥卡尼將發行無聲單曲 抗議AI著作權修法

英國流行樂傳奇人物保羅麥卡尼（Paul McCartney）下月將發行一首無聲曲目，收錄在一張無聲專輯中，目的在抗議英國...

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動），這個詞用來表達觀眾、粉絲對偶像或名人單方面的...

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。