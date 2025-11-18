快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動）。 示意圖／ingimage
英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動）。 示意圖／ingimage

英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動），這個詞用來表達觀眾、粉絲對偶像或名人單方面的親密情感，用自身想像與情感填補現實與幻想間的空白。

法新社報導，詞典編纂者認為，這一年來，人們對於與名人、網紅和人工智慧（AI）聊天機器人建立「擬社會人際互動」的單向情感關係產生了濃厚的興趣。

Parasocial指的是人們與虛構角色、名流或公眾人物建立起一種單向且持久的情感聯繫和互動。

這個詞可追溯到1956年，兩名芝加哥大學（University of Chicago）社會學家注意到觀眾開始與電視名人建立單向情感關係，並把他們視為親密朋友或家人。

隨著AI日益深入日常生活，slop一字也多了新的定義，用以表達網路上那些大量湧出、用AI生成的低品質內容。

除此之外，劍橋詞典也新增了skibidi、delulu和tradwife等Z世代與α世代流行詞彙。

skibidi這個因網路迷因流行起來的單字具有不同含義，可以用來表示「很酷」或「很糟糕」，或者根本沒有實際意義。

劍橋辭典將delulu定義為一個人過度樂觀、活在自己的幻想世界中，或是對某件事情抱持著不切實際的期望，這個詞源自delusional（妄想的）。

tradwife是traditional wife（傳統妻子）組合而成的新創字，反映出一種在Instagram和TikTok上逐漸興起、具爭議性的潮流，倡導女性回歸傳統的性別角色分工。

劍橋辭典「詞彙學習計畫」（Lexical Programme）經理麥金塔許（Colin McIntosh）說：「我們只會收錄我們認為具持久性的詞彙。網路文化正在改變英語，觀察並在辭典中記錄這種影響，非常有意思。」

劍橋辭典在過去12個月新增了「6212個新詞、片語與新定義」。

劍橋大學實驗社會心理學教授施納爾（SimoneSchnall）說，parasocial是一個「極具啟發性」的選擇。

他說：「我們進入了一個許多人與網紅形成不健康且強烈單向情感關係的時代。」

「隨著愈來愈多人把ChatGPT等AI工具視為『朋友』，以獲得正向鼓勵，甚至把它當作心理治療的替代選項，單向情感關係趨勢也呈現出新的面向。」

劍橋
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：噁心 園方處理方式惹議

捍衛母校名譽發400份雞排 台大電機系學長驚人背景曝光了

魔法壞女巫2新加坡首映　澳洲網紅強摟亞莉安娜被判入獄9天

懸崖上出了個網紅村：退役軍人打造「輕功水上漂」吸引20萬遊客

相關新聞

長照悲歌…7旬婦勒斃102歲失智母 報案求助獲「冷血回應」成最後一根稻草

近日台灣一名8旬老婦因長年獨自照顧身心障礙兒子逾50年，最終選擇悶殺兒子獲判2年6個月，引起各派人士聲援，請求總統特赦，而長照悲歌同樣在日本上演。

日本福岡疑有小型機墜毀冒黑煙3名男性失聯 警消防緊急趕往勘查

日本福岡縣八女市星野村18日上午傳出有民眾通報「小型飛機墜落並冒出黑煙」，警消目前正在確認現場狀況。

保羅麥卡尼將發行無聲單曲 抗議AI著作權修法

英國流行樂傳奇人物保羅麥卡尼（Paul McCartney）下月將發行一首無聲曲目，收錄在一張無聲專輯中，目的在抗議英國...

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動），這個詞用來表達觀眾、粉絲對偶像或名人單方面的...

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。