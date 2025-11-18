中國進口遊戲沙含石棉 紐西蘭40所學校急關閉
紐西蘭教育部今天表示，多個裝有從中國進口兒童遊戲沙的桶子被發現內含石棉污染物，迫使國內多所學校停課。
法新社報導，近幾天來，澳洲和紐西蘭有數百間學校一直在緊急檢查他們是否使用了這些受污染的產品。
紐西蘭教育部發言人表示，國內已有40所學校和日間托育中心關閉，以追查並移除這些裝飾用沙。澳洲昨天則有超過70所學校關閉。
紐西蘭的職場安全監管機構表示，多批遊戲沙受到溫石棉的污染。
紐西蘭工作安全局（WorkSafe New Zealand）指出：「這種沙製品據稱是從中國進口，可用於課堂活動，以及家中其他的裝飾和工藝用途。」
石棉是一種天然存在的礦物纖維，因耐熱特性曾被廣泛用於建築，但研究發現，長期暴露在溫石棉（chrysotile asbestos）環境中與肺癌之間存在關聯性。
澳洲的產品安全監管機構表示，由於目前的檢測尚未發現可吸入的纖維，因此相關風險偏低。
該機構說明：「除非沙子經過碾壓或粉碎等機械方式處理，否則在目前狀態下不太可能釋放出可吸入的石棉纖維。」
