快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

中國進口遊戲沙含石棉 紐西蘭40所學校急關閉

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

紐西蘭教育部今天表示，多個裝有從中國進口兒童遊戲沙的桶子被發現內含石棉污染物，迫使國內多所學校停課。

法新社報導，近幾天來，澳洲和紐西蘭有數百間學校一直在緊急檢查他們是否使用了這些受污染的產品。

紐西蘭教育部發言人表示，國內已有40所學校和日間托育中心關閉，以追查並移除這些裝飾用沙。澳洲昨天則有超過70所學校關閉。

紐西蘭的職場安全監管機構表示，多批遊戲沙受到溫石棉的污染。

紐西蘭工作安全局（WorkSafe New Zealand）指出：「這種沙製品據稱是從中國進口，可用於課堂活動，以及家中其他的裝飾和工藝用途。」

石棉是一種天然存在的礦物纖維，因耐熱特性曾被廣泛用於建築，但研究發現，長期暴露在溫石棉（chrysotile asbestos）環境中與肺癌之間存在關聯性。

澳洲的產品安全監管機構表示，由於目前的檢測尚未發現可吸入的纖維，因此相關風險偏低。

該機構說明：「除非沙子經過碾壓或粉碎等機械方式處理，否則在目前狀態下不太可能釋放出可吸入的石棉纖維。」

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

魔法壞女巫2新加坡首映　澳洲網紅強摟亞莉安娜被判入獄9天

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜！這樣吃更能吃到最多纖維

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

萬人連署國高中上午10點上課 教育部回應：暫不參採

相關新聞

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

台灣女遊客遭北海道安檢員捏胸！日男被定罪 判決結果出爐

今年2月一名台灣女遊客在日本北海道新千歲機場過安檢時，遭到日本男性安檢員從後面環抱，並且觸碰到她胸部，且右胸遭到捏弄，事後她延後回台行程，並且報警處理，引起台日兩方關注，經過9個月的調查審理後，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣 6.3 萬元）。

越南中部連日豪雨引發土石流 至少6死18傷

越南災害應變機構官員今天表示，中部地區近來豪雨引發土石流，造成至少6人喪命、18人受傷。部分傷者已送醫治療，當局正全力搶...

用寫作分享困境…華裔身障維權者王美華離世 享年51歲

身障權益活動家王美華(Alice Wong)去年榮獲2024年度麥克阿瑟天才獎，14日因感染惡化而離世，享年51歲。

埋了500年的樂透！英夫妻自家院子挖出70金幣 拍賣賺近2千萬

據「Art news japan」報導，英國漢普郡（Hampshire）米爾福德海岸（Milford-on-Sea）一對五十歲左右的夫妻在2020年時於自家院子整修圍籬時，意外從土塊裡挖出亮閃閃的金屬片。仔細清洗後才發現，全都是保存狀態極佳的中世紀金幣。這段「自家庭院挖到寶」的奇遇如今也在拍賣場掀起轟動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。