快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

攻擊人類頻傳…熊冬眠前要吃多少？上野動物園公開紀錄：1天1.2萬大卡

聯合新聞網／ 綜合報導
上野動物園公布黑熊冬眠觀察紀錄。 示意圖／Ingimage
上野動物園公布黑熊冬眠觀察紀錄。 示意圖／Ingimage

根據日媒「LASISA」報導，上野動物園近日推出「日本黑熊冬眠觀察」系列貼文，意外在社群上掀起討論。一則介紹黑熊「冬眠前每日熱量需求」的貼文，至今已累積超過2.2萬個讚。

園方提到，今年日本各地陸續發生熊出沒攻擊人類事件，許多民眾因而憂慮「熊到底何時會進入冬眠」。為了讓大眾能以正確知識面對熊類議題，園方公布11月10日目前14歲、體重93Kg的母熊飼養觀察紀錄。黑熊在進入冬眠前，一天大約需1萬2千大卡的食物，包括地瓜、南瓜、蘋果和堅果，熱量幾乎是夏季的三倍。

官方也分享黑熊在窩裡調整姿勢、反覆翻動身體，準備進入冬眠狀態的影像，希望民眾能更理解黑熊在冬眠前的身體變化。貼文曝光後，許多網友留言肯定動物園的舉動：「知道得越多，就越不會恐慌。」也有人表示，「知道熊在冬眠前需要多少的食物量，是很重要的知識」。

不過，也有網友把動物園提供的資訊與今年野生熊群的食糧缺乏問題做比較，感慨地說「如果野生黑熊也能吃得這麼飽就好了。」更有人說：「看到牠睡得那麼安心，想到那些今年遇害的熊和受傷的人，心就很痛。」也有網友直言，「想到人類讓牠們失去棲地和食物來源，真的很難受。」

上野動物園表示，黑熊冬眠展示自2006年起舉行。今年準備冬眠的母熊，目標是在冬眠前增重至106公斤。園方會持續更新牠的體重與冬眠進度，透過影像和紀錄，讓民眾能更清楚具體的理解熊類真正需要的環境與生態條件。

熊出沒 黑熊 動物園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

市區開槍獵熊太危險！日市府急召「吹箭麻醉師」 動保籲：獵殺非治本之策

黑熊闖秋田市區賣場！員工急築「臨時封鎖線」 吹箭麻醉解危

拉麵一碗僅10元？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看才知虧大

1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

相關新聞

攻擊人類頻傳…熊冬眠前要吃多少？上野動物園公開紀錄：1天1.2萬大卡

根據日媒LASISA報導，上野動物園近日推出「日本黑熊冬眠觀察」系列貼文，意外在社群上掀起討論。一則介紹黑熊「冬眠前每日熱量需求」的貼文，至今已累積超過2.2萬個讚。

大外割摔飛幼熊！日本拉麵店員：逃跑必死無疑 熊身硬如鐵打到手痛

日本近日不斷發生熊襲擊人事件。11月9日，青森縣三戶町一名57歲的拉麵店員工遭到一頭幼熊的襲擊。儘管該男子右眼被抓傷，但他仍奮力反擊，最終擊退幼熊。這位化名A先生的男子表示...

芬蘭前總理馬林出版回憶錄 親曝急入北約秘辛、女性領導難為

芬蘭前總理馬林（Sanna Marin）近日出版回憶錄「希望付諸行動」（Hope in Action），詳述任內帶領國家...

老闆拍片嗆台遊客…義大利披薩事件和解？市長致電我代表：僅個人行為

義大利披薩店老闆拍影片辱罵台灣遊客事件掀波，義媒報導，店家所在的蒙特卡丁尼市長德羅索已與台灣駐義代表蔡允中通話，市長強調...

鼓勵創作讓無條件收入永久化 愛爾蘭政府每周發325歐元給藝術家

在試驗取得成功後，如今愛爾蘭政府將把對藝術家發放基本收入的計畫永久化，從明年起，向符合資格的2,000名藝術創作者，每周...

徹底禁止AI參賽？紐西蘭2大作家新書封面用AI設計 無緣角逐文學大獎

紐西蘭兩名屢獲殊榮的作家，因其新作在封面設計階段使用了人工智慧（AI），遭取消角逐紐西蘭最高文學榮譽、奧克漢（Ockha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。