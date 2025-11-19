攻擊人類頻傳…熊冬眠前要吃多少？上野動物園公開紀錄：1天1.2萬大卡

根據日媒「LASISA」報導，上野動物園近日推出「日本黑熊冬眠觀察」系列貼文，意外在社群上掀起討論。一則介紹黑熊「冬眠前每日熱量需求」的貼文，至今已累積超過2.2萬個讚。

園方提到，今年日本各地陸續發生熊出沒攻擊人類事件，許多民眾因而憂慮「熊到底何時會進入冬眠」。為了讓大眾能以正確知識面對熊類議題，園方公布11月10日目前14歲、體重93Kg的母熊飼養觀察紀錄。黑熊在進入冬眠前，一天大約需1萬2千大卡的食物，包括地瓜、南瓜、蘋果和堅果，熱量幾乎是夏季的三倍。

官方也分享黑熊在窩裡調整姿勢、反覆翻動身體，準備進入冬眠狀態的影像，希望民眾能更理解黑熊在冬眠前的身體變化。貼文曝光後，許多網友留言肯定動物園的舉動：「知道得越多，就越不會恐慌。」也有人表示，「知道熊在冬眠前需要多少的食物量，是很重要的知識」。

不過，也有網友把動物園提供的資訊與今年野生熊群的食糧缺乏問題做比較，感慨地說「如果野生黑熊也能吃得這麼飽就好了。」更有人說：「看到牠睡得那麼安心，想到那些今年遇害的熊和受傷的人，心就很痛。」也有網友直言，「想到人類讓牠們失去棲地和食物來源，真的很難受。」

上野動物園表示，黑熊冬眠展示自2006年起舉行。今年準備冬眠的母熊，目標是在冬眠前增重至106公斤。園方會持續更新牠的體重與冬眠進度，透過影像和紀錄，讓民眾能更清楚具體的理解熊類真正需要的環境與生態條件。