快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

研究：西方同步砍援外資金 恐致逾2200萬人死亡

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

根據今天發表的新研究，美國和歐洲國家紛紛削減援外資金，可能導致開發中國家在2030年前多出2260萬人死亡，其中許多是兒童，而這些死亡原本可以避免。

先前已有研究指出，美國總統川普大幅削減援助，裁撤美國國際開發總署（USAID），可能導致額外1400萬人死亡。

綜合法新社和路透社報導，最新研究將所有官方發展援助刪減納入考量，因為英國、法國與德國等西方國家也正在大砍對開發中國家的援助。

研究執筆人之一、巴塞隆納全球健康研究院（ISGlobal）政策與發展主任范朱爾（Gonzalo Fanjul）說：「這是過去30年來，法國、德國、英國和美國首次同時削減援助。」

他說：「歐洲國家的削減幅度雖不及美國，但加總起來，對全球援助體系帶來了非常巨大、前所未見的衝擊。」

ISGlobal的研究警告，若繼續刪減援外資金，可能逆轉全球數十年來在衛生、教育與減貧方面取得的進展。

這項由西班牙、巴西與莫三比克學者共同撰寫的研究是基於過去援助如何降低死亡率的資料，尤其是在愛滋病毒/愛滋病、瘧疾與結核病等可預防的領域，研究內容已提交給「刺胳針全球衛生」（The LancetGlobal Health）期刊，正在等待同儕審查。

在大幅削減援助資金的情況下，研究預估到2030年前恐多出2260萬人死亡，其中包括540萬名5歲以下兒童。

研究人員估計這個範圍將落在1630萬至2930萬人，以反映各種不確定性，包括哪些計畫會被刪減，以及是否有諸如戰爭、經濟衰退或氣候相關災害等外部衝擊。

而較溫和的資金縮減則預估會造成940萬人死亡，其中包括250萬名5歲以下兒童。

●主要捐助國同步砍援助

在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）建議下，川普重返白宮後不久便將對外援助削減逾80%，並關閉了本是全球最大援外機構的國際開發總署。

英國、法國與德國並未填補美國留下的缺口，反倒因為國內財政壓力，加上俄羅斯入侵烏克蘭後更加著重國防支出而同步削減援助。

在主要官方發展援助捐助國中，僅有日本援助在過去兩年保持相對穩定。

研究指出，除了援助計畫立即終止的直接影響外，刪減援助資金也會造成連鎖效應，摧毀那些「經過數十年國際合作精心建立起來的機構能力」。

「這種突然的撤資，使得實施任何調適策略空間極其有限。」

ISGlobal研究員拉塞拉（Davide Rasella）說，決策者在「調整預算時，似乎完全沒有意識到有多少生命將因此岌岌可危」。

洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）發言人表示，基金會期待相關研究經同儕審查後正式發表，「這些資料為世界敲響了警鐘」。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「非常可恥」川普又再度怪台灣搶晶片？網：自己不做現在怪別人

川普同意售沙國最先進F-35戰機！美中東政策大轉變北京竟可能受益？

美降息機率降 債市承壓、三大債市淨流入降溫

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

相關新聞

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

台灣女遊客遭北海道安檢員捏胸！日男被定罪 判決結果出爐

今年2月一名台灣女遊客在日本北海道新千歲機場過安檢時，遭到日本男性安檢員從後面環抱，並且觸碰到她胸部，且右胸遭到捏弄，事後她延後回台行程，並且報警處理，引起台日兩方關注，經過9個月的調查審理後，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣 6.3 萬元）。

越南中部連日豪雨引發土石流 至少6死18傷

越南災害應變機構官員今天表示，中部地區近來豪雨引發土石流，造成至少6人喪命、18人受傷。部分傷者已送醫治療，當局正全力搶...

用寫作分享困境…華裔身障維權者王美華離世 享年51歲

身障權益活動家王美華(Alice Wong)去年榮獲2024年度麥克阿瑟天才獎，14日因感染惡化而離世，享年51歲。

埋了500年的樂透！英夫妻自家院子挖出70金幣 拍賣賺近2千萬

據「Art news japan」報導，英國漢普郡（Hampshire）米爾福德海岸（Milford-on-Sea）一對五十歲左右的夫妻在2020年時於自家院子整修圍籬時，意外從土塊裡挖出亮閃閃的金屬片。仔細清洗後才發現，全都是保存狀態極佳的中世紀金幣。這段「自家庭院挖到寶」的奇遇如今也在拍賣場掀起轟動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。