快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌犯判死傷痛仍在…女兒21年前遭殘酷殺害 父投書：只能想像她長大成人

聯合新聞網／ 綜合報導
奈良小一女童放學途中誘拐殺害案已過了21年，家人仍無法走出悲痛。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
奈良小一女童放學途中誘拐殺害案已過了21年，家人仍無法走出悲痛。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

據日媒「每日新聞」報導，奈良市在2004年時發生一起小一女童有山楓（7歲）放學途中遭誘拐殺害案，於17日滿21年。父親有山茂樹（51歲）透過奈良縣警向各家媒體發表公開信，再度訴說這段至今無法癒合的沉痛心情。

信中寫道，當年在警察局見到女兒遺體的瞬間，他感受到前所未有的打擊，「楓的表情，我到現在還無法忘記」。他說，「這些年來，努力想讓自己多少向前邁進，其實卻一步也無法向前。」他想像著，如果楓還在，今年已28歲，也許當了夢想中的護理師，也可能找到其他工作；或者和朋友旅行，也有可能走入婚姻、建立幸福的家庭。

「只能在腦海中想像楓的成長，這是身為父親最大的遺憾。」他寫道「回憶起楓與妹妹的笑聲，還有她那些沒能實現的夢想，以及自己沒有好好保護家人的那種懊悔，都還深深留在記憶中，難以抹去。

這起案件在日本社會造成極大震撼，當年法院以被告的異常殘酷性為由，突破一般需複數被害者才判死刑的「永山基準」，做出死刑判決。日本網友指出，這是極具象徵性的判決之一，並表示：「受害者家屬的悲痛不會隨時間消失。日本在討論廢除死刑時，更應理解家屬所承受之痛。」另一名住在奈良的網友提到，事件發生後當地居民深受衝擊，町內會開始進行夜間巡邏，希望杜絕悲劇再次發生。「雖然多年後參與者變少，但大家仍盡力參與。哪怕只有每週一次，也能提高社區預防犯罪的意識，多少有嚇阻犯罪的效果。」

奈良 女童 命案 死刑 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

拉麵一碗僅10元？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看才知虧大

埋了500年的樂透！英夫妻自家院子挖出70金幣 拍賣賺近2千萬

1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

東京驚見「幼犬大」巨鼠！活動力低、食量小 防治業者頭痛：更難對付

相關新聞

嫌犯判死傷痛仍在…女兒21年前遭殘酷殺害 父投書：只能想像她長大成人

據日媒「每日新聞」報導，奈良市在2004年時發生一起小一女童在放學途中遭誘拐殺害案，於17日滿21年。父親有山茂樹（51歲）透過奈良縣警向各家媒體發表公開信，再度訴說這段至今無法癒合的沉痛心情。

巴哈少年時期佚失管風琴作品 時隔320年德國首演

兩首佚失已久、由著名音樂家巴哈（Johann Sebastian Bach）在青少年時期創作的管風琴作品，今天在德國正式...

梁柱結構堪憂 羅浮宮古希臘陶瓷展區暫時停止開放

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今天表示，因稽查發現館內部分梁柱存在結構弱點，決定預防性關閉其中一間展...

葛福臨阿根廷佈道 向萬人宣講希望救贖

葛培理福音協會 (BGEA) 近期於阿根廷布宜諾斯艾利斯的貝萊斯體育場舉辦兩晚佈道大會。會中，葛培理佈道會…

日本白川鄉合掌村發生幼熊襲擊外國遊客 官員自批丟臉

日本岐阜縣知名觀光景點白川鄉合掌村10月發生幼熊襲擊西班牙遊客的事件，儘管白川村產業課科長白木光成不記得小時候曾見過熊，...

國際教育協會：大學今秋國際新生 同比減少17%

非營利組織「國際教育協會」(Institute of International Education)17日公布報告指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。