嫌犯判死傷痛仍在…女兒21年前遭殘酷殺害 父投書：只能想像她長大成人

據日媒「每日新聞」報導，奈良市在2004年時發生一起小一女童有山楓（7歲）放學途中遭誘拐殺害案，於17日滿21年。父親有山茂樹（51歲）透過奈良縣警向各家媒體發表公開信，再度訴說這段至今無法癒合的沉痛心情。

信中寫道，當年在警察局見到女兒遺體的瞬間，他感受到前所未有的打擊，「楓的表情，我到現在還無法忘記」。他說，「這些年來，努力想讓自己多少向前邁進，其實卻一步也無法向前。」他想像著，如果楓還在，今年已28歲，也許當了夢想中的護理師，也可能找到其他工作；或者和朋友旅行，也有可能走入婚姻、建立幸福的家庭。

「只能在腦海中想像楓的成長，這是身為父親最大的遺憾。」他寫道「回憶起楓與妹妹的笑聲，還有她那些沒能實現的夢想，以及自己沒有好好保護家人的那種懊悔，都還深深留在記憶中，難以抹去。

這起案件在日本社會造成極大震撼，當年法院以被告的異常殘酷性為由，突破一般需複數被害者才判死刑的「永山基準」，做出死刑判決。日本網友指出，這是極具象徵性的判決之一，並表示：「受害者家屬的悲痛不會隨時間消失。日本在討論廢除死刑時，更應理解家屬所承受之痛。」另一名住在奈良的網友提到，事件發生後當地居民深受衝擊，町內會開始進行夜間巡邏，希望杜絕悲劇再次發生。「雖然多年後參與者變少，但大家仍盡力參與。哪怕只有每週一次，也能提高社區預防犯罪的意識，多少有嚇阻犯罪的效果。」