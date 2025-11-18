打擊全球最嚴重空污 越南擬明年起限制汽車排放

邁入冬季，越南又將面臨空氣品質惡化問題，越媒警告，接下來半年大城市空污將加劇。越南農業與環境部近日提出新方案，計劃明年初起，全國汽車將根據生產年份實施最低為歐盟3期排放標準（Euro 3），並逐年加嚴規範。

越南颱風和雨季告一段落，冬天即將到來，這也意味著空氣品質很快將直線下降。河內時報（Hanoi Times）警告，首都河內正值建築捷運等工程高峰期，接下來6個月空氣污染程度將加劇。

今年3月，河內超越印度德里與巴基斯坦拉合爾，再度成為全球空氣污染最嚴重城市，PM2.5細懸浮微粒濃度「紫爆」，為「極度不健康」等級。

為了加強對老舊車輛的控制並減少空氣污染，越南農業與環境部11日於政府會議上提出新案，計劃將自明年初開始，要求全國2017年至2021年間生產的汽車必須符合歐盟3期汽車排放標準（Euro 3）。

河內與胡志明市將會於隔年元旦把標準提升至Euro4；不過2022年以後生產的車輛，則必須從明年起就達到Euro 4標準，並自2028年起須達Euro 5標準，其他省份將陸續跟進。

歐盟標準規定了一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物和顆粒物等污染物的最高排放限值。標準越高，排放限值越嚴格。如Euro 3標準的汽油車一氧化碳排放量每公里不得超過2.3克、碳氫化合物排放量每公里0.2克、氮氧化物每公里0.15克。

歐盟於2001年至2005年間實施汽車廢氣Euro 3的排放標準。目前台灣的汽機車排放標準已跟上歐盟第6期（Euro 6），並正朝Euro 7推進。

越南通訊社表示，農業與環境部提出多項配套，例如鼓勵以舊換新、提供技術支援以升級廢氣處理設備、確保供應符合Euro 5標準的燃油；另一方面，大力發展綠色大眾運輸系統，如電動公車、混合動力車和市內捷運線。

然而，提高排放標準讓現有檢測體系面臨挑戰，測量設備仍有待投資升級以符合國際標準。此外，燃油供應商必須確保燃油與引擎相容，以滿足更高排放標準。

會議中，其他部會也坦言計畫執行的困難之處。建設部副部長黎安俊（Le Anh Tuan）估計，若明年開始實施新標準，河內和胡志明市於2017年至2021年間生產的車輛中，約有16%將無法達標，其中大部分是卡車和拖車。

根據河內時報，黎安俊擔心，更嚴格的標準可能會增加運輸和物流成本，尤其是在擁有主要港口和貨運樞紐的胡志明市。

他表示，若太早實施Euro 5排放標準，可能會導致不少車輛不符合標準，造成重大混亂，並建議推遲該標準的全國實施時間表。

司法部也擔心，提高排放標準可能會影響交通、生產和貨物流通，因此敦促主要大城在強制實施Euro 4和5排放標準之前進行全面的衝擊評估。

會議最後副總理陳紅河（Tran Hong Ha）要求，對所有限制或禁止不合規車輛的措施進行徹底評估，以確保措施公平，並最大程度地減少對公民和企業的困擾。

除了數量不斷增加的汽機車廢氣、建造工程、工廠外，越南焚燒垃圾，以及農地收成完後焚燒稻草的舊習，都使空氣污染改善腳步減緩。

河內將於2026年7月1日實施「低排放區」（LEZ），禁止柴油動力重型卡車及使用化石燃料的摩托車和輕型摩托車進入部分市中心蛋黃區。然而在配套與基礎建設仍未到位的情況下，該措施受到民眾的普遍反對。