快訊

被卡2小時出不去 汐止南港今晚大塞車原因曝光

陸官媒批判高市為反日潮添柴火？日大使館發布安全警示了

暗夜火龍蜿蜒！國三台中龍井山林火警 濃煙直竄火光沖天

沙烏地聖城麥地那郊外死亡車禍 印度朝聖者至少45死

中央社／ 利雅德17日綜合外電報導

印度警方今天表示，一輛載滿印度朝聖者的巴士在沙烏地阿拉伯聖城麥地那附近發生死亡車禍，至少45人喪命，成為沙國近年最嚴重的交通事故之一。

法新社報導，印度海德拉巴市（Hyderabad）警察局長薩賈納爾（V.C. Sajjanar）告訴記者：「這起在沙烏地阿拉伯發生、涉及印度朝聖者的巴士事故令人痛心。」多名捲入這起意外的印度公民據報來自海德拉巴市。

薩賈納爾說道：「根據初步資訊，事發當時巴士上有46人，但只有1人生還，令人非常哀痛。」

沙烏地阿拉伯官員尚未公布車禍死亡人數。

「印度人報」（The Hindu）報導，這輛巴士在距離麥地那（Medina）約25公里處與一台油罐車撞擊並起火。

根據英國廣播公司（BBC），這些印度朝聖者是為了進行副朝（Umrah）而前往沙烏地阿拉伯，副朝是伊斯蘭教最大朝聖活動朝覲（Hajj）的縮短形式。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天稍早在社群媒體發文表示哀悼，並指印度大使館正與當地的沙烏地阿拉伯官員合作處理此事。

根據聯合國2023年發布的聲明，交通事故是在沙烏地阿拉伯造成人員傷亡的主因之一，沙國的交通事故死亡率也長期高於其他高收入國家。

運載朝聖者在沙烏地阿拉伯幾個聖地之間移動經常具有危險性，尤其是在朝覲期間，道路因大量巴士湧入而長期壅塞，這時的混亂易於引發事故。

印度 交通事故 沙烏地阿拉伯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印度向美採購液化石油氣 數量約達年進口量1成

巴士過彎偏離車道 從護欄缺口衝出道路卡在草地

台印深化科技合作 國科會：2026年辦AI雙邊研討會

林哲熹化身「驅魔男神」打怪！合體雷嘉汭組CP「印度公主美翻」

相關新聞

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創高

南韓政府在今年中秋假期後再度祭出嚴厲打房措施，將大首爾地區納入炒房管制區，民眾為在法規落實前趕上「末班車」，買房需求大增...

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

台灣女遊客遭北海道安檢員捏胸！日男被定罪 判決結果出爐

今年2月一名台灣女遊客在日本北海道新千歲機場過安檢時，遭到日本男性安檢員從後面環抱，並且觸碰到她胸部，且右胸遭到捏弄，事後她延後回台行程，並且報警處理，引起台日兩方關注，經過9個月的調查審理後，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣 6.3 萬元）。

越南中部連日豪雨引發土石流 至少6死18傷

越南災害應變機構官員今天表示，中部地區近來豪雨引發土石流，造成至少6人喪命、18人受傷。部分傷者已送醫治療，當局正全力搶...

用寫作分享困境…華裔身障維權者王美華離世 享年51歲

身障權益活動家王美華(Alice Wong)去年榮獲2024年度麥克阿瑟天才獎，14日因感染惡化而離世，享年51歲。

埋了500年的樂透！英夫妻自家院子挖出70金幣 拍賣賺近2千萬

據「Art news japan」報導，英國漢普郡（Hampshire）米爾福德海岸（Milford-on-Sea）一對五十歲左右的夫妻在2020年時於自家院子整修圍籬時，意外從土塊裡挖出亮閃閃的金屬片。仔細清洗後才發現，全都是保存狀態極佳的中世紀金幣。這段「自家庭院挖到寶」的奇遇如今也在拍賣場掀起轟動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。