澳洲石綿事件疑慮 數十所學校暫關閉

澳洲當局在兒童遊戲用沙中檢驗出有毒石棉纖維後，當地數十所學校今天關閉。

法新社報導，澳洲教育部門表示，在實驗室的檢驗發現遊戲用沙遭溫石綿（chrysotile）污染後，首都坎培拉71所學校今天關閉。

官員指出：「基於法規義務，並為了學生、教職員與社區的安全，我們決定關閉使用這些產品的部分學校，以便進行評估、清理與補救作業。」

石棉是一種天然礦物纖維，因具耐熱特性，曾被廣泛使用於建築材料。但研究發現，長期暴露在溫石棉環境中與肺癌之間存在關聯性。

澳洲產品安全監管機構表示，目前的檢測尚未發現可吸入的細小纖維，相關風險偏低。

該機構還指出：「除非沙子被壓碎或粉碎等機械加工，否則不太可能釋放可吸入的石棉纖維。任何可能存在的石棉顆粒進入空氣或細小到可被吸入的風險都很低。」