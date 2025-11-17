澳洲石綿事件疑慮 數十所學校暫關閉
澳洲當局在兒童遊戲用沙中檢驗出有毒石棉纖維後，當地數十所學校今天關閉。
法新社報導，澳洲教育部門表示，在實驗室的檢驗發現遊戲用沙遭溫石綿（chrysotile）污染後，首都坎培拉71所學校今天關閉。
官員指出：「基於法規義務，並為了學生、教職員與社區的安全，我們決定關閉使用這些產品的部分學校，以便進行評估、清理與補救作業。」
石棉是一種天然礦物纖維，因具耐熱特性，曾被廣泛使用於建築材料。但研究發現，長期暴露在溫石棉環境中與肺癌之間存在關聯性。
澳洲產品安全監管機構表示，目前的檢測尚未發現可吸入的細小纖維，相關風險偏低。
該機構還指出：「除非沙子被壓碎或粉碎等機械加工，否則不太可能釋放可吸入的石棉纖維。任何可能存在的石棉顆粒進入空氣或細小到可被吸入的風險都很低。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言