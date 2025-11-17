越南中部連日豪雨引發土石流 至少6死18傷
越南災害應變機構官員今天表示，中部地區近來豪雨引發土石流，造成至少6人喪命、18人受傷。部分傷者已送醫治療，當局正全力搶救其他受災民眾。
法新社報導，越南防災與防洪單位通報，昨晚一輛巴士行經中部風景秀麗的慶和省（Khanh Hoa）一條山路時遭土石流掩埋，造成至少5人罹難、18人受傷。
越南官媒披露，當時巴士載著32名乘客，部分傷者已送往附近醫院治療頭部和四肢等患處，救難人員正全力搶救車內受困乘客。
防災機構還說，昨天稍早慶和省另一條山路附近一處臨時工寮也受到土石流侵襲，造成1人死亡、1人失蹤。
越南國家統計局的資料顯示，今年來天災已導致該國279人喪生或失蹤，經濟損失超過20億美元（約新台幣623億元）。
越南在6月至9月這段期間容易出現強降雨。有科學證據顯示，人為氣候變遷導致更具破壞性的極端天氣頻頻發生。
