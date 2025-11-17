快訊

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多商品種類多樣且價格實惠，日前一名資深美國好市多員工分享必入手的7樣商品。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

7件值得入手的商品：

1、Blueair 迷你空氣清淨機：

這個空氣清淨機可以清除室內的灰塵、花粉、烹煮食物後殘留的味道、寵物的氣味、細菌等，可以讓居家空氣品質提升。

2、32 Degrees 女款羽絨外套

雖然好市多有販售各種保暖的冬季外套，但這款女款羽絨外套特別受到顧客喜愛，總共有三個顏色，白、黑、綠三色，簡約又保暖。

3、Dash Disney 鬆餅機

柴契爾指出，她很喜歡Dash的鬆餅機，看到這個月推出的迪士尼主題款式讓她覺得很驚喜。套組裡面包含米奇、米妮、高飛與唐老鴨的鬆餅模具，還特別設計了兩個多餘麵糊的流道，可將多出的麵糊做成可沾醬的小鬆餅棒，趣味十足。

4、Omni Heat 個人電暖器

這款數位電暖器採用陶瓷加熱元件，可在室內提供均勻穩定的加熱。其安全設計特別廣受好評，包括兒童安全鎖與傾倒自動斷電功能，讓使用更安心。

5、Homedics 便攜蒸汽桑拿

如果想要在家裡享受悠閒奢華的桑拿體驗，柴契爾推薦這款帳篷式便攜蒸汽桑拿。安裝簡單無需工具，約15分鐘即可開始使用。內容物包含帳篷、蒸汽機、折疊椅與收納袋，方便又實用。

6、帶燈化妝箱

這款化妝箱非常適合旅途中整理與攜帶美容用品。內部格層可自由調整以容納不同物品，並附有可充電的化妝燈鏡，提供三段亮度，實用度滿分。

7. Kevin's 慢燉醬

這款慢燉醬能讓各種蛋白質或蔬菜在短時間內變成美味料理，不含麩質與大豆。共有照燒與泰式椰奶兩種口味，是料理新手也能輕鬆上手的好幫手。

不過需要注意，有些商品為美國好市多販售，台灣不一定有進口。

