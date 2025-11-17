台灣女遊客遭北海道安檢員捏胸！日男被定罪 判決結果出爐

今年2月一名台灣女遊客在日本北海道新千歲機場過安檢時，遭到日本男性安檢員從後面環抱，並且觸碰到她胸部，且右胸遭到捏弄，事後她延後回台行程，並且報警處理。事件引起台日兩方關注，經過9個月的調查審理後，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣6.3萬元）。

該名受害女遊客在今年2月11日於新千歲機場接受安檢，她當時感覺被人從後方環抱，而且右胸被捏弄，一開始她以為是同行的伴侶跟她開玩笑，回頭看是一位拿著她靴子的男性安檢員，當下她馬上做出反應，大聲斥喝對方，但現場人員疑似用語言不通等理由不積極回應，為了維護自身權益，該女子跟伴侶馬上決定更改行程，並且向當地警方報案。而在日本航空與我國駐札幌辦事處、千歲警察署協助安排下，該女子順利完成報案程序。

此案也引起當地媒體的注意，警方獲報後開始調查，在2月27日逮捕涉案的安檢員伊藤大介，在偵訊期間，伊藤一度否認自己有蓄意性騷擾，但經過幾個月的調查後，司法機關依照《北海道迷惑行為防止條例》判處伊藤罰金30萬日圓。

判決結果出爐後，當事人也在Threads分享心路歷程「看到判決通知的時候心情很複雜，一方面是太好了他被定罪，另一方面卻又困惑這個刑罰看起來很輕，才意識到刑罰的輕重不管如何都沒辦法立即修復我的創傷，因為這兩件事情是無法對等比較的」。文末她也感謝當地的警官、檢察官、法官願意相信她，以及伴侶相信與支持她的決定。