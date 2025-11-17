台灣女遊客遭北海道安檢員捏胸！日男被定罪 判決結果出爐

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台籍女遊客在日本新千歲機場遭安檢人員性騷擾，判決結果出爐。示意圖／本報資料照
一名台籍女遊客在日本新千歲機場遭安檢人員性騷擾，判決結果出爐。示意圖／本報資料照

今年2月一名台灣女遊客在日本北海道新千歲機場過安檢時，遭到日本男性安檢員從後面環抱，並且觸碰到她胸部，且右胸遭到捏弄，事後她延後回台行程，並且報警處理。事件引起台日兩方關注，經過9個月的調查審理後，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣6.3萬元）。

該名受害女遊客在今年2月11日於新千歲機場接受安檢，她當時感覺被人從後方環抱，而且右胸被捏弄，一開始她以為是同行的伴侶跟她開玩笑，回頭看是一位拿著她靴子的男性安檢員，當下她馬上做出反應，大聲斥喝對方，但現場人員疑似用語言不通等理由不積極回應，為了維護自身權益，該女子跟伴侶馬上決定更改行程，並且向當地警方報案。而在日本航空與我國駐札幌辦事處、千歲警察署協助安排下，該女子順利完成報案程序。

此案也引起當地媒體的注意，警方獲報後開始調查，在2月27日逮捕涉案的安檢員伊藤大介，在偵訊期間，伊藤一度否認自己有蓄意性騷擾，但經過幾個月的調查後，司法機關依照《北海道迷惑行為防止條例》判處伊藤罰金30萬日圓。

判決結果出爐後，當事人也在Threads分享心路歷程「看到判決通知的時候心情很複雜，一方面是太好了他被定罪，另一方面卻又困惑這個刑罰看起來很輕，才意識到刑罰的輕重不管如何都沒辦法立即修復我的創傷，因為這兩件事情是無法對等比較的」。文末她也感謝當地的警官、檢察官、法官願意相信她，以及伴侶相信與支持她的決定。

新千歲機場 日本 性騷擾
相關新聞

埋了500年的樂透！英夫妻自家院子挖出70金幣 拍賣賺近2千萬

據「Art news japan」報導，英國漢普郡（Hampshire）米爾福德海岸（Milford-on-Sea）一對五十歲左右的夫妻在2020年時於自家院子整修圍籬時，意外從土塊裡挖出亮閃閃的金屬片。仔細清洗後才發現，全都是保存狀態極佳的中世紀金幣。這段「自家庭院挖到寶」的奇遇如今也在拍賣場掀起轟動。

東京驚見「幼犬大」巨鼠！活動力低、食量小 防治業者頭痛：更難對付

據「FNN」報導，日本疫情解封後，東京多處鬧區的鼠患再度升溫，而且近期更陸續出現「像小型犬般」的巨鼠。從事環境防治工作的足立雅也指出，他在新宿、上野等地處理案件時，已多次捕獲體重大於500克的老鼠，「第一次看到時真的嚇了一跳，大小幾乎跟幼犬沒兩樣」。

黑熊闖秋田市區賣場！員工急築「臨時封鎖線」 吹箭麻醉解危

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本秋田縣能代市16日發生一起罕見事故，一隻體長約80公分的黑熊闖入市中心的「永旺能代店」，在賣場內徘徊。店員當下以展示隔板、貨架等物品築起臨時封鎖線，成功將黑熊限制在特定區域，讓店內顧客得以全數平安撤離。

聖誕節交換禮物有著落了？美國好市多員工推11月份7大必買商品

美式賣場好市多（Costco）以物美價廉的商品吸引消費者，不過要買什麼才算內行呢？日前有位在好市多工作長達20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher），整理出11月份她認為最值得買的商品。根據《商業內幕》報導，柴契爾分享的商品清單，從家電類到服飾、飲食類都有，可作為聖誕節送禮好選擇。

越南中部連日豪雨引發土石流 至少6死18傷

越南災害應變機構官員今天表示，中部地區近來豪雨引發土石流，造成至少6人喪命、18人受傷。部分傷者已送醫治療，當局正全力搶...

