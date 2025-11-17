韓國慶北油罐車撞貨車 連環車禍釀2死4傷

快訊

中央社／ 首爾17日專電

韓國慶尚北道一處高速公路今天凌晨發生油罐車擦撞貨車事故，造成13輛車連環追撞，共2人死亡、4人受傷。

這場車禍發生在今天凌晨3時12分左右，在慶尚北道的尚州永川高速公路一處交流道附近，一輛26噸油罐車與隔壁車道的25噸貨車發生擦撞，8輛貨車及小客車、巴士等接連追撞上油罐車。

據韓聯社報導，之後又有3輛小客車、油罐車及貨車為閃避掉落在反向車道的物品，發生擦撞。

事故發生後，一開始發生擦撞的油罐車及2輛貨車起火，火勢直到凌晨5時40分才全部撲滅。據調查，後續發生追撞的一輛貨車及小客車司機死亡，另有4人受傷，巴士上的20多名乘客據稱並無傷亡。

此外，油罐車上的油料從發生事故的25公尺高的橋上洩漏，流入鄰近水道，當地政府正緊急進行水道災害預防工作。據警方表示，洩漏的油料為C級燃油，沒有爆炸風險。

目前已經確認油罐車駕駛並非酒駕，警方仍在調查事故發生原因。

死亡 高速公路
