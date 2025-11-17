宇宙動盪塑造螺旋星系 碰撞可激發新恆星

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

哈伯太空望遠鏡清晰拍攝宇宙旋渦星系！天文學家以哈伯太空望遠鏡捕捉旋渦星系NGC 1511的清晰照片，其位於距離地球約5000萬光年的水龍座上，屬於小型星系群的中心成員。對此，NGC 1511源自於小型伴星系的相互作用，目前正經歷恆星爆發式的形成過程。

NGC 1511旋渦星系

《SciTechDaily》報導，天文學家利用美國太空總署和歐洲太空總署的哈伯太空望遠鏡，拍攝到旋渦星系NGC 1511的清晰照片。作為一個不尋常的旋渦星系，NGC 1511位於距離地球約5000萬光年的水龍座上，該螺旋星系是英國天文學家約翰·赫歇爾於1834年11月2日首次發現。

據報導，NGC 1511與兩個較小的鄰居NGC 1511A和NGC 1511B一起在太空中運行，這兩個鄰居位於哈伯望遠鏡此次觀測範圍之外。其中，NGC 1511B是最近的一對星系，研究顯示它與NGC 1511很久以前發生過碰撞，而一條細細的氫氣絲至今仍連接著這兩個星系。

此外，NGC 1511源自於小型伴星系的相互作用，目前正經歷恆星爆發式的形成過程，其星盤中包含著一些不尋常的弧形結構、環狀結構和羽狀結構，這些可能是早期相互作用的遺跡。

小型星系群成員

《Sci-News》報導，NGC 1511又稱 ESO 55-4、IRAS 03594-6746或LEDA 14236，是 NGC 1511星系群的小型星系群的中心成員。哈伯天文學家在聲明中表示，如同許多星系一樣，NGC 1511並非獨自在太空中穿行。

未來，天文學家將利用哈伯望遠鏡拍攝的高清影像來研究星系塵埃區域中隱藏的星團，希望能夠追蹤氣體如何從星際雲運動到新恆星的形成，以及之後如何返回星系環境。

