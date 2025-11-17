快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

宇宙動盪塑造螺旋星系 碰撞可激發新恆星

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
天文學家以哈伯太空望遠鏡捕捉旋渦星系NGC 1511的清晰照片。（Photo from NASA ESA Hubble D. Thilker）
天文學家以哈伯太空望遠鏡捕捉旋渦星系NGC 1511的清晰照片。（Photo from NASA ESA Hubble D. Thilker）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

哈伯太空望遠鏡清晰拍攝宇宙旋渦星系！天文學家以哈伯太空望遠鏡捕捉旋渦星系NGC 1511的清晰照片，其位於距離地球約5000萬光年的水龍座上，屬於小型星系群的中心成員。對此，NGC 1511源自於小型伴星系的相互作用，目前正經歷恆星爆發式的形成過程。

NGC 1511旋渦星系

SciTechDaily》報導，天文學家利用美國太空總署和歐洲太空總署的哈伯太空望遠鏡，拍攝到旋渦星系NGC 1511的清晰照片。作為一個不尋常的旋渦星系，NGC 1511位於距離地球約5000萬光年的水龍座上，該螺旋星系是英國天文學家約翰·赫歇爾於1834年11月2日首次發現。

據報導，NGC 1511與兩個較小的鄰居NGC 1511A和NGC 1511B一起在太空中運行，這兩個鄰居位於哈伯望遠鏡此次觀測範圍之外。其中，NGC 1511B是最近的一對星系，研究顯示它與NGC 1511很久以前發生過碰撞，而一條細細的氫氣絲至今仍連接著這兩個星系。

此外，NGC 1511源自於小型伴星系的相互作用，目前正經歷恆星爆發式的形成過程，其星盤中包含著一些不尋常的弧形結構、環狀結構和羽狀結構，這些可能是早期相互作用的遺跡。

小型星系群成員

Sci-News》報導，NGC 1511又稱 ESO 55-4、IRAS 03594-6746或LEDA 14236，是 NGC 1511星系群的小型星系群的中心成員。哈伯天文學家在聲明中表示，如同許多星系一樣，NGC 1511並非獨自在太空中穿行。

未來，天文學家將利用哈伯望遠鏡拍攝的高清影像來研究星系塵埃區域中隱藏的星團，希望能夠追蹤氣體如何從星際雲運動到新恆星的形成，以及之後如何返回星系環境。

【更多精采內容，詳見

星系 太空 文學
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

宇宙彌勒皇教「詛咒群組」要信徒意念攻擊賴總統 內政部要查不法送辦

首度偵測到太陽外恆星風暴 恐摧毀鄰近行星大氣層

《宇宙 Marry Me？》崔宇植×庭沼珉「契約婚」老哏重現甜而不膩 卻掀追劇潮

從全網負評到封神！《宇宙 Marry Me》庭沼珉被嫌「最醜女一」狠甩10kg「11字腹肌＋緊緻曲線」全靠這3招

相關新聞

東京驚見「幼犬大」巨鼠！活動力低、食量小 防治業者頭痛：更難對付

據「FNN」報導，日本疫情解封後，東京多處鬧區的鼠患再度升溫，而且近期更陸續出現「像小型犬般」的巨鼠。從事環境防治工作的足立雅也指出，他在新宿、上野等地處理案件時，已多次捕獲體重大於500克的老鼠，「第一次看到時真的嚇了一跳，大小幾乎跟幼犬沒兩樣」。

黑熊闖秋田市區賣場！員工急築「臨時封鎖線」 吹箭麻醉解危

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本秋田縣能代市16日發生一起罕見事故，一隻體長約80公分的黑熊闖入市中心的「永旺能代店」，在賣場內徘徊。店員當下以展示隔板、貨架等物品築起臨時封鎖線，成功將黑熊限制在特定區域，讓店內顧客得以全數平安撤離。黑熊最後在吹箭麻醉後遭到撲殺，過程歷時約兩個半小時。

宇宙動盪塑造螺旋星系 碰撞可激發新恆星

哈伯太空望遠鏡清晰拍攝宇宙旋渦星系！

美颶風中遺失聖經 21年後忽然重見天日

經歷颶風後，一本袖珍聖經奇蹟出現在消防員口袋！

拉麵一碗僅10元？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看才知虧大

根據日媒「ねとらぼ」報導，福島縣二本松市一間拉麵店最近在X平台上的官方帳號上分享經驗引發熱議。店家表示，在結帳時收到一枚「500圓硬幣」，後來仔細一看才發現竟然是韓幣「500元」。由於兩者外觀十分相似，意外引起大量討論，竟累積超過723.2萬次瀏覽、12萬次按讚。

1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

根據日媒「RKK熊本放送」報導，熊本市一間販售寶可夢卡牌的無人商店，14日凌晨遭一群少年與年輕男子闖入洗劫，警方16日宣布以竊盜和入侵建築物的嫌疑，逮捕5名涉案者。由於店家損失嚴重，警方不排除相關人士曾涉入其他竊案，正持續搜查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。