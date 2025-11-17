美颶風中遺失聖經 21年後忽然重見天日

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

經歷颶風後，一本袖珍聖經奇蹟出現在消防員口袋！這本在颶風伊凡過後遺失20多年的袖珍聖經，近期在奧克代爾消防員整理衣服時意外發現，並順利透過網路找到主人並物歸原主。對此，在21年後重見天日的聖經，能保存完整出現在消防員口袋之中，真是一個神蹟。

21年前袖珍聖經

《基督教廣播網》報導，賓州奧克代爾消防隊近期在社群媒體上分享，一名消防員在檢查他的消防服時，意外在夾克口袋裡發現一個褪色的軍綠色小零錢包，裡面裝著一本在颶風過後遺失20多年的袖珍聖經。對此，該名消防員希望透過聖經上的題詞和日期找到錢包主人。

隨後，消防隊長斯納奇科在網路上找到前奧克代爾居民克勞茨。克勞茨透過電話表示，在她最需要的時候，叔叔把這本袖珍聖經送給了她，而當時剛好她的家位於消防局旁邊，並在經歷2004年颶風伊凡之後，竟意外出現在消防服的口袋中。

天使守護的神蹟

《哥倫比亞廣播公司》報導，這本袖珍聖經完好無損，上面的字跡清晰，拉鍊上沒有鏽跡，外面也沒有污漬。克勞茨深信，在21年後重見天日的聖經，甚至保存完整出現在消防員口袋之中，這就是一個神蹟。

「這女孩真有天使在守護她，我們覺得真是太酷了！」斯納奇科決定免費將聖經寄還給她，並囑咐她要將這份愛傳遞下去，在別人需要幫助的時候伸出援手。

