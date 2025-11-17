快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

美颶風中遺失聖經 21年後忽然重見天日

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一本在颶風伊凡過後遺失20多年的袖珍聖經，出現在奧克代爾消防隊員的口袋中。（Photo from Oakdale Hose Company）
一本在颶風伊凡過後遺失20多年的袖珍聖經，出現在奧克代爾消防隊員的口袋中。（Photo from Oakdale Hose Company）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

經歷颶風後，一本袖珍聖經奇蹟出現在消防員口袋！這本在颶風伊凡過後遺失20多年的袖珍聖經，近期在奧克代爾消防員整理衣服時意外發現，並順利透過網路找到主人並物歸原主。對此，在21年後重見天日的聖經，能保存完整出現在消防員口袋之中，真是一個神蹟。

21年前袖珍聖經

基督教廣播網》報導，賓州奧克代爾消防隊近期在社群媒體上分享，一名消防員在檢查他的消防服時，意外在夾克口袋裡發現一個褪色的軍綠色小零錢包，裡面裝著一本在颶風過後遺失20多年的袖珍聖經。對此，該名消防員希望透過聖經上的題詞和日期找到錢包主人。

隨後，消防隊長斯納奇科在網路上找到前奧克代爾居民克勞茨。克勞茨透過電話表示，在她最需要的時候，叔叔把這本袖珍聖經送給了她，而當時剛好她的家位於消防局旁邊，並在經歷2004年颶風伊凡之後，竟意外出現在消防服的口袋中。

天使守護的神蹟

哥倫比亞廣播公司》報導，這本袖珍聖經完好無損，上面的字跡清晰，拉鍊上沒有鏽跡，外面也沒有污漬。克勞茨深信，在21年後重見天日的聖經，甚至保存完整出現在消防員口袋之中，這就是一個神蹟。

「這女孩真有天使在守護她，我們覺得真是太酷了！」斯納奇科決定免費將聖經寄還給她，並囑咐她要將這份愛傳遞下去，在別人需要幫助的時候伸出援手。

【更多精采內容，詳見

消防員 颶風 網路
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

士林德行西路火鍋店清晨起火 緊鄰捷運紅線、大賣場…消防員急撲救

北市男運動後突倒地 輪休消防員秒施救...送醫前「恢復呼吸心跳」

嘉義市消防人力短缺休假被卡關 議員為消防弟兄權益請命質詢

影／田中馬拉松1跑者昏倒失去心跳 民眾消防員合力救回一命

相關新聞

東京驚見「幼犬大」巨鼠！活動力低、食量小 防治業者頭痛：更難對付

據「FNN」報導，日本疫情解封後，東京多處鬧區的鼠患再度升溫，而且近期更陸續出現「像小型犬般」的巨鼠。從事環境防治工作的足立雅也指出，他在新宿、上野等地處理案件時，已多次捕獲體重大於500克的老鼠，「第一次看到時真的嚇了一跳，大小幾乎跟幼犬沒兩樣」。

黑熊闖秋田市區賣場！員工急築「臨時封鎖線」 吹箭麻醉解危

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本秋田縣能代市16日發生一起罕見事故，一隻體長約80公分的黑熊闖入市中心的「永旺能代店」，在賣場內徘徊。店員當下以展示隔板、貨架等物品築起臨時封鎖線，成功將黑熊限制在特定區域，讓店內顧客得以全數平安撤離。黑熊最後在吹箭麻醉後遭到撲殺，過程歷時約兩個半小時。

宇宙動盪塑造螺旋星系 碰撞可激發新恆星

哈伯太空望遠鏡清晰拍攝宇宙旋渦星系！

美颶風中遺失聖經 21年後忽然重見天日

經歷颶風後，一本袖珍聖經奇蹟出現在消防員口袋！

拉麵一碗僅10元？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看才知虧大

根據日媒「ねとらぼ」報導，福島縣二本松市一間拉麵店最近在X平台上的官方帳號上分享經驗引發熱議。店家表示，在結帳時收到一枚「500圓硬幣」，後來仔細一看才發現竟然是韓幣「500元」。由於兩者外觀十分相似，意外引起大量討論，竟累積超過723.2萬次瀏覽、12萬次按讚。

1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

根據日媒「RKK熊本放送」報導，熊本市一間販售寶可夢卡牌的無人商店，14日凌晨遭一群少年與年輕男子闖入洗劫，警方16日宣布以竊盜和入侵建築物的嫌疑，逮捕5名涉案者。由於店家損失嚴重，警方不排除相關人士曾涉入其他竊案，正持續搜查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。