黑熊闖秋田市區賣場！員工急築「臨時封鎖線」 吹箭麻醉解危

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
秋田熊闖入市區購物中心永旺，被警方以吹箭麻醉後捕獲。黑熊示意圖。 圖／ingimage
秋田熊闖入市區購物中心永旺，被警方以吹箭麻醉後捕獲。黑熊示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本秋田縣能代市16日發生一起罕見事故，一隻體長約80公分的黑熊闖入市中心賣場「永旺能代店」，在內徘徊。店員當下以展示隔板、貨架等物品築起臨時封鎖線，成功將黑熊限制在特定區域，讓店內顧客得以全數平安撤離。黑熊最後被吹箭射中麻醉後遭到撲殺，過程歷時約兩個半小時。

一名在三樓經營餐飲店的61歲男性回憶，當時員工要求客人立即停止用餐撤離，「雖然很抱歉，但安全最重要，現場氣氛真的相當緊張。」能代署於上午11時20分左右獲報指稱黑熊闖入商場。黑熊停留在家具賣場區域，員工迅速以隔板等物品封住動線，警方與店方十多名人員則引導民眾從一樓出口與停車場疏散，至中午前確認所有顧客離開，店家並在入口貼上「因黑熊出沒暫停營業」的公告。

商場附近的觀光景點「舊料亭金勇」也受影響，中午起的日本庭園參觀也因此暫停。一名40多歲的工作人員表示，當時有前來觀賞楓葉與拍攝七五三記念照的民眾，「天氣明明很好，卻突然得中止行程，現在聽到熊已經抓到，總算鬆了一口氣。」

另一名鄰近餐飲店的50多歲店主也說，「沒想到熊會跑到這裡，平常倒垃圾也得更謹慎。」這則新聞也吸引許多網友留言，「這隻熊故意往人潮聚集的購物中心、超市闖，明明就是完全沒在怕人。知道有人的地方就有食物，這種熊越來越多，應該儘快驅逐」，還有網友認為「在熊的眼裡，人類就像秋刀魚魚群一樣，熊鈴已經沒有效了」。

熊出沒 黑熊 秋田 超市 日本
