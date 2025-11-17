東京驚見「幼犬大」巨鼠！活動力低、食量小 防治業者頭痛：更難對付

據「FNN」報導，日本疫情解封後，東京多處鬧區的鼠患再度升溫，而且近期更陸續出現「像小型犬般」的巨鼠。從事環境防治工作的足立雅也指出，他在新宿、上野等地處理案件時，已多次捕獲體重大於500克的老鼠，「第一次看到時真的嚇了一跳，大小幾乎跟幼犬沒兩樣」。

足立以上野一處大樓和大樓間的空隙為例，白天可見約30至40隻老鼠在周邊活動，夜間更可能逼近百隻，當中就包含多隻體型特別大的個體。這些老鼠多在砂土間挖洞，並依賴附近餐廳的廚餘維生。

足立分析，巨型老鼠的出現可能與「能活得更久」有關。首先，東京的冬天不像以往寒冷，使老鼠更容易度過難關；疫情後餐飲業全面復甦，街道上提供豐富食物；再加上「老鼠活得越久，體型自然會更大」。他補充，近年看到的巨大個體，多半有「年紀偏長」的特徵，例如步伐較慢、對周遭刺激反應不如年輕小鼠敏捷，整體活動量也較低。

足立指出，這類大型且年紀較長的老鼠，往往比一般老鼠更難對付。牠們食量小，不太吃毒餌、行動路線固定，較不會踩到黏鼠板或陷阱。可能因為聽力不佳，超音波驅鼠設備對這些巨鼠，沒有什麼效果。

足立提醒，其實巨型老鼠沒有什麼繁殖能力，反而是年輕繁殖力強的小鼠需要儘快捕捉，但體型巨大的容易變成目標。現在一般家庭裡也可能發現巨大老鼠，建議民眾還是請專業人士前往處理為佳。