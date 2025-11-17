埋了500年的樂透！英夫妻自家院子挖出70金幣 拍賣賺近2千萬

據「Art news japan」報導，英國漢普郡（Hampshire）米爾福德海岸（Milford-on-Sea）一對五十歲左右的夫妻2020年時於自家院子整修圍籬時，意外從土塊裡挖出亮閃閃的金屬片。仔細清洗後才發現，全都是保存狀態極佳的中世紀金幣。這段「自家庭院挖到寶」的奇遇如今也在拍賣場掀起轟動。

這對夫婦以「攜帶文物制度」（Portable Antiquities Scheme）主動通報大英博物館與地方單位，鑑定結果顯示，最古老的金幣可追溯至15世紀的亨利六世，大部分屬於16世紀英王亨利八世統治時期。學者推測，這批金幣可能是英國宗教改革期間，一名富裕的神職人員為躲避修道院解散風波，將自己的財產埋在土中，結果藏了近500年。

大英博物館2021年曾將金幣列為「寶物」，但因疫情期間預算凍結無法購買，所有權因此回到發現者夫婦手中。依英國法律，寶物禁令解除後，持有人可自由出售。這批金幣於11月5日在瑞士蘇黎世的拍賣會登場，最受矚目的是鑄有珍・西摩縮寫、年份為1536年的皇冠金幣，最後以1萬7000英鎊（約台幣69.4萬元）賣出，刷新同類型金幣紀錄。其餘全部70個拍賣品皆順利成交，總價高達46萬7215英鎊（約台幣1千9百萬元）。

拍賣公司代表表示，此次成交價幾乎是預估的2倍，「人們對挖到寶物的故事總是難以抗拒，加上金幣保存完好，對賣家而言堪稱『中樂透』」。這對夫妻也坦言拍賣結果「令人十分震驚」，並計畫用部分所得好好去度假。