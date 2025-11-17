拉麵一碗僅10元？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看才知虧大

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本福島一間拉麵店近來遇到以500韓元冒充日幣500圓付款的情形。日圓硬幣示意圖。 圖／Ingimage
日本福島一間拉麵店近來遇到以500韓元冒充日幣500圓付款的情形。日圓硬幣示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「ねとらぼ」報導，日本福島縣二本松市一間拉麵店最近在社群平台X官方帳號上分享經驗引發熱議。店家表示，在結帳時收到一枚「500圓硬幣」，後來仔細一看才發現竟然是韓幣「500元」。由於兩者外觀十分相似，意外引起大量討論，累積超過700萬次瀏覽、12萬次按讚。

此貼文由拉麵店「麵屋 しん蔵」（@ZWYWccbW6CX5aLy）發布，店家貼出兩枚硬幣的對比照，並寫著：「有人在結帳時拿出500韓元來結帳，而不是500日圓。」右邊金色的為日幣500日圓，左邊是500韓元。兩枚硬幣大小和外觀設計都相當相似，若不特別留意，很容易誤認。

500韓元折合日圓約52.6元（約台幣10元），價值只有日幣的十分之一左右。店家透露，因為外觀太像，當下並沒有立刻發現，事後整理現金時才驚覺「不太對勁」。店家希望藉由照片，提醒其他餐飲業者必須提高警覺，讓員工與客人都能注意到兩種硬幣的不同，避免在忙碌時混淆。

貼文也引來大批網友回應，有人驚呼：「忙的時候如果不小心，很容易弄錯吧」、「真的好像，一不小心就會弄錯」、「如果新的硬幣和舊的混在一起更難分」、「混在一堆零錢裡應該很難發現」。也有人提醒：「這種事很久以前就發生過了！有人還蓄意利用這個偷自動販賣機裡的錢。」更有多位懷疑論的網友說：「長這麼像的硬幣，真的只是剛好而已嗎？」店家最後也呼籲，現在很常發生類似情況，大家要多注意。

根據日媒「ねとらぼ」報導，福島縣二本松市一間拉麵店最近在X平台上的官方帳號上分享經驗引發熱議。店家表示，在結帳時收到一枚「500圓硬幣」，後來仔細一看才發現竟然是韓幣「500元」。由於兩者外觀十分相似，意外引起大量討論，竟累積超過723.2萬次瀏覽、12萬次按讚。

