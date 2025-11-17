快訊

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！ 饒慶鈴：我們做到了

1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

聯合新聞網／ 綜合報導
熊本一間寶可夢無人卡牌店遭竊，損失慘重。竊盜示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
熊本一間寶可夢無人卡牌店遭竊，損失慘重。竊盜示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

根據日媒「RKK熊本放送」報導，日本熊本市一間販售寶可夢卡牌的無人商店，14日凌晨遭一群少年與年輕男子闖入洗劫，警方16日宣布以竊盜和入侵建築物的嫌疑，逮捕5名涉案者。由於店家損失嚴重，警方不排除相關人士曾涉入其他竊案，正持續搜查中。

事件發生於11月14日凌晨1時30分左右，5名嫌犯涉嫌共同破壞門鎖，闖入位在熊本市中央區渡鹿的無人卡牌店，偷走一盒市價約15萬3千日圓（約新台幣3萬元）的寶可夢卡牌。遭逮者包括一名15歲高中生、16歲和19歲無業男子，以及另兩名19歲男子。

警方表示，案發後約一小時內，就在熊本市中央區國道266號附近，發現一輛相似的廂型車，車內還搜出疑似作案工具。調查指出，16歲與15歲少年負責實際入店行竊，其餘3人則在店外接應。店家透露，擺放寶可夢卡的展示櫃遭到破壞，其他卡片也有被偷，整體損失金額粗估超過250萬日圓（約新台幣49萬6千元）。

警方已從其中數名嫌犯查獲部分遭竊卡片，由於案件仍在調查中，警方沒有公布涉案5人的說法，但目前嫌犯彼此的往來關係、背後是否有主使者，以及是否與其他竊案有關，都一併列入調查。

寶可夢 熊本 竊盜 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

豪雨引發「番茄大缺貨」價格翻2倍 日咖哩餐廳調整食譜：為了撐下去

遇襲「摔熊」日網狂讚！57歲拉麵店員負傷熬湯太強 老闆曝背景有料

日婦遊首爾被撞死…外國客屢遭車禍奪命 韓媒痛批：國家之恥

米價居高不下…名古屋餐廳祭「生魚片、白飯吃到飽」：找回日本人的幸福

相關新聞

拉麵一碗僅10元？日本老闆發現硬幣怪怪的 定睛一看才知虧大

根據日媒「ねとらぼ」報導，福島縣二本松市一間拉麵店最近在X平台上的官方帳號上分享經驗引發熱議。店家表示，在結帳時收到一枚「500圓硬幣」，後來仔細一看才發現竟然是韓幣「500元」。由於兩者外觀十分相似，意外引起大量討論，竟累積超過723.2萬次瀏覽、12萬次按讚。

1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

根據日媒「RKK熊本放送」報導，熊本市一間販售寶可夢卡牌的無人商店，14日凌晨遭一群少年與年輕男子闖入洗劫，警方16日宣布以竊盜和入侵建築物的嫌疑，逮捕5名涉案者。由於店家損失嚴重，警方不排除相關人士曾涉入其他竊案，正持續搜查中。

未成年兄妹亂倫！女童不適老師驚嚇報警 警疑「這原因」造成不倫關係

馬來西亞發生涉及未成年人士的亂倫案件。2名分別12歲和10歲的小兄妹懷疑沉迷網絡，其後模仿不雅影片發生1次性行為，女童事後感到不適...

研究：「愛看書」和高收入真的有關！4招養出有閱讀力的孩子

英格蘭一所小學裡，10歲男孩被問到喜不喜歡讀書，他聳聳肩：「能選的話，我寧願踢足球。」這不是個案，一場20年來最嚴重的閱讀危機，正在全球上演。

北馬其頓夜店大火63死 數千人聚集首都要求正義

北馬其頓3月發生一起63人死亡的夜店大火，數千人今天聚集首都史高比耶（Skopje）聲援罹難者家屬，呼籲即將進行的法庭審...

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。