1盒要價3萬元！日寶可夢卡牌無人店深夜遭洗劫 5青少年落網

根據日媒「RKK熊本放送」報導，日本熊本市一間販售寶可夢卡牌的無人商店，14日凌晨遭一群少年與年輕男子闖入洗劫，警方16日宣布以竊盜和入侵建築物的嫌疑，逮捕5名涉案者。由於店家損失嚴重，警方不排除相關人士曾涉入其他竊案，正持續搜查中。

事件發生於11月14日凌晨1時30分左右，5名嫌犯涉嫌共同破壞門鎖，闖入位在熊本市中央區渡鹿的無人卡牌店，偷走一盒市價約15萬3千日圓（約新台幣3萬元）的寶可夢卡牌。遭逮者包括一名15歲高中生、16歲和19歲無業男子，以及另兩名19歲男子。

警方表示，案發後約一小時內，就在熊本市中央區國道266號附近，發現一輛相似的廂型車，車內還搜出疑似作案工具。調查指出，16歲與15歲少年負責實際入店行竊，其餘3人則在店外接應。店家透露，擺放寶可夢卡的展示櫃遭到破壞，其他卡片也有被偷，整體損失金額粗估超過250萬日圓（約新台幣49萬6千元）。

警方已從其中數名嫌犯查獲部分遭竊卡片，由於案件仍在調查中，警方沒有公布涉案5人的說法，但目前嫌犯彼此的往來關係、背後是否有主使者，以及是否與其他竊案有關，都一併列入調查。