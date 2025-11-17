柏林台灣夜市爆熱潮 推手包瑞翰「胃」德台友誼加油

快訊

中央社／ 柏林16日專電

柏林自由週舉辦台灣夜市，滷肉飯、豆花與羊肉爐等經典台味在「九號市場」飄香，吸引上千民眾湧入，攤商忙得無暇休息。活動推手、德台民間論壇主席包瑞翰表示，夜市美食能讓更多德國人「從胃裡靠近台灣」，台德友誼將更加緊密。

柏林自由週（Berlin Freedom Week）今天落幕，週間活動涵蓋「德台轉型正義對談」、影集「零日攻擊」放映等多場台灣相關節目，由台灣前總統蔡英文演說打頭陣，在九號市場登場的台灣夜市，則為台灣系列活動畫下熱鬧又美味的句點。

九號市場（Markthalle Neun）是柏林最具代表性的傳統市場，建於19世紀末，近年以推廣小農、永續飲食及創意餐飲聞名。市場每週四晚間舉辦的StreetFood Thursday匯聚各國美食，是柏林最時興與熱門的聚會地點之一。

一改平日西裝筆挺的形象，去年卸下歐洲議會議員職務、現任德台民間論壇主席的包瑞翰（ReinhardBütikofer），休閒打扮現身夜市。

看到台灣夜市受歡迎，他臉上藏不住興奮，一見到記者便給了個大大擁抱，頑皮地指著衣服說，有個吃台灣小吃時不小心滴到的痕跡。

他告訴中央社，台灣夜市構想源自薩克森邦科技處駐台辦事處處長金郁夫（Josef Goldberger）在台北的一番話，對方認為若能在德國辦一場台灣夜市會非常棒，他聽後深受啟發，回到柏林後著手推動。

談到台灣美食，他透露自己多次訪台，最喜歡的是火鍋，這回在夜市中也吃了牛肉麵與珍珠奶茶，但現場各家台灣攤商的排隊人潮多，還有許多都沒嚐到。

各家台灣小吃攤忙得不可開交，現場販售加熱滷味的台灣餐廳老闆受訪時手也停不下來，隔壁的豆花攤開賣不到2小時，原準備的份數已經賣完了大半。

排隊人潮中，許多旅居柏林的台灣人感受到濃厚鄉愁，一位受訪台僑告訴記者，「真的好像回家，看到這麼多台灣人、這麼多人喜歡台灣味，真的很感動。」

包瑞翰說，德國有句諺語「愛從胃裡走進來（Liebegeht durch den Magen）。」他認為友誼也是，透過柏林台灣夜市活動，相信能讓更多德國人透過美食更靠近與理解台灣。

夜市 柏林 美食
