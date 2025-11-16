聽新聞
未成年兄妹亂倫！女童不適老師驚嚇報警 警疑「這原因」造成不倫關係
馬來西亞發生涉及未成年人士的亂倫案件。2名分別12歲和10歲的小兄妹懷疑沉迷網絡，其後模仿不雅影片發生1次性行為，女童事後感到不適，向老師傾訴揭發事件，老師大驚報警。社會福利局介入調查，與小兄妹的監護人會面，同時為他們安排醫療協助和心理輔導。
10歲女童不適 揭發與12歲兄亂倫
當地媒體於今年11月報導，案件在砂拉越達島1間長屋發生，當地1間學校的老師發現該名10歲女學生身體不適，於是詢問內情，女童透露疑因與12歲胞兄發生性行為後，因而感到不適，老師聞言大驚報警求助。警方經調查後，初步相信小兄妹沉迷網絡，趁家人不注意時，模仿手機中的不雅影片做出亂倫行為。
社會福利局跟進
達島警方向當地媒體證實事件，但由於案件涉及未成年人士，沒有透露箇中細節，並表示案件交由社會福利局及兒童保護單位跟進，相約兄妹的監護人見面，而且向該對小兄妹提供治理，包括心理輔導，以協助他們走出陰霾。
警方提醒家長監督子女上網瀏覽內容
警方提醒，兒童近年透過手機與網上平台接觸成人內容的機會大增，家長應該加強監督子女的上網時間和瀏覽內容，適時進行性教育和溝通，避免他們因好奇而誤入歧途。
