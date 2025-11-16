研究：「愛看書」和高收入真的有關！4招養出有閱讀力的孩子

摘要 1.英國國家讀寫能力信託基金（NLT）最新調查顯示，僅18.7%的孩子每天閱讀，創史上最低。 2.在AI時代，培養閱讀熱情和批判思考變得更迫切。英國《金融時報》分享，想養出愛閱讀的孩子，可以試試4個方法。

英格蘭一所小學裡，10歲男孩被問到喜不喜歡讀書，他聳聳肩：「能選的話，我寧願踢足球。」這不是個案，一場20年來最嚴重的閱讀危機，正在全球上演。

英國國家讀寫能力信託基金（NLT）最新調查顯示：8到18歲孩子，只有18.7%每天閱讀，是有紀錄以來最低數字。

美國同樣慘烈。2023年，只有14%的13歲孩子幾乎每天閱讀，比起2012年幾乎腰斬。

但閱讀力等於競爭力，並不是口號。2024年，NLT分析4千名孩子，發現享受閱讀的孩子，標準化測驗平均109分、不享受的只有102分。這個差距背後，是閱讀對認知、心理健康、大腦結構的深遠影響——這些都是未來學習和發展的基石。

而這些能力最終會轉化成經濟價值。WPI Strategy的研究推估：如果英國所有學齡兒童每天為興趣而讀，30年內能獲得5門優秀GCSE成績的人數將增加110萬人，這些人的終身收入平均將增加5.75萬英鎊。

大人不讀書，小孩怎麼會讀？

今年一月，YouGov調查了2千名英國成年人，發現40%的人在過去12個月內沒有讀過或聽過任何一本書。

更諷刺的是家長態度。一位任教20年的老師觀察：家長會大方說「我數學很爛」，但很少人願意承認「我也不太讀書」。

3C不是閱讀的敵人，關鍵是怎麼用

很多人認為3C產品是罪魁禍首。但閱讀與兒童發展教授庫西爾科娃（Natalia Kucirkova）說：「科技與閱讀的關係很微妙。」設計良好的數位平台能放大字體、提供語音反饋、內建詞典，對有閱讀障礙的孩子特別有幫助。

更關鍵的發現是：不愛讀「書」的孩子，仍喜歡在螢幕上看歌詞、同人小說、新聞。TikTok的BookTok社群，成功把年輕人拉回書店買實體書。電玩遊戲本身，更是原本就包含大量的文本和故事敘事。

我們不能只對孩子說「別滑手機，去讀書」NLT教育總監埃廷格（Andrew Ettinger）說，「那不是這世界的運作方式了。」

四招養出愛閱讀的孩子

第一招：擁抱科技當入口

有聲書、互動電子書、AI個性化故事平台，都能成為閱讀的敲門磚。

第二招：讓孩子自己選

圖書館員馬蒂諾（Alison Martino）發現，用《龍與地下城》主題的遊戲能吸引不愛讀書的男孩。「他們得讀玩家手冊、創建角色卡，卻不知道自己在閱讀，」她說。給孩子選擇權，讓他們找到自己的閱讀入口，比強迫灌輸重要得多。

第三招：親子共讀別停

很多家長以為孩子會獨立閱讀後就該放手，怕「讓他們變懶」。這是天大的誤解，持續的親子共讀才是培養閱讀習慣的關鍵。

第四招：打造閱讀生態系

英格蘭黑斯廷斯的LitUp計畫結合教師培訓、親子共讀時間、免費書籍和作家訪校。不只給書，更要給環境、給方法、給支持。畢竟在這個AI能生成任何文字的時代，培養孩子對閱讀的熱情、批判思考能力和深度理解力，變得比過去任何時候都更加迫切。

資料來源：金融時報、British Land

《原文研究：愛看書，和高收入真的有關！4招養出有閱讀力的孩子》