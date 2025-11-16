快訊

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

台灣粉絲超猛！砸百萬「把無人機搬進大巨蛋」 SJ當場爆哭

加薩帳棚營地入冬首場強降雨 基礎設施崩壞加劇災情

中央社／ 加薩走廊迪爾巴拉15日綜合外電報導

入冬第一場強降雨今天侵襲加薩廣大的穆瓦西（Muwasi）帳篷營地，洪水湧入部分地區。經歷兩年戰爭後，此地基礎設施毀損、積水問題嚴重，居民不堪其擾。

居民試圖挖溝防止雨水淹入帳篷，自昨天開始的間歇性降雨從破裂的帆布和臨時遮蓋物中滲入，浸濕了家庭僅存的物品，強風則可能吹倒帳篷。

兩週前，納加（Bassil Naggar）以約712美元的黑市價格買了一頂新帳篷，但雨水仍不斷滲入。

他說，鄰居的帳篷與物品全被破壞，「積水有數公分深，但這裡沒有任何真正的排水設施」。

赤腳的孩子們在水坑中嬉戲，婦女們在陰雲下於戶外煮茶。有人試圖躲進毀損的建築物內，即便那些建物隨時可能倒塌，裂開的洞口僅以塑膠片覆蓋。

根據聯合國資料，今年稍早穆瓦西收容多達42.5萬名流離失所的巴勒斯坦人，其中絕大多數居住在臨時帳篷內。以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭使加薩逾200萬人口的大部分被迫逃離家園。

穆瓦西原本多是未開發的沙丘，以軍在戰爭初期將其指定為「人道區」後才大量聚集流離失所者。

以色列負責加薩人道援助的國防單位表示，他們允許運入毯子與厚防水布等冬季物資，但援助組織警告，當冬季低溫與地中海強烈海風吹襲時，這些物資遠不足以應付需求。

停火協議第一階段即將結束，下一階段更具挑戰，包括在加薩建立治理機構與部署國際穩定部隊，但目前兩者進展不明。另一項懸而未決的問題則是是否解除哈瑪斯武裝。

聯合國安全理事會17日預計就美國提出的、為加薩穩定部隊建立聯合國授權的動議進行表決，儘管俄羅斯、中國及部分阿拉伯國家仍反對。

戰爭於2023年10月7日爆發，當時哈瑪斯領導的武裝分子攻擊以色列南部，造成約1200人喪生，多為平民，並綁架251名人質。

加薩 戰爭 哈瑪斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

衛報：美擬剖半加薩 「綠區重建、紅區廢墟」惹議

以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官

戰後加薩一片狼藉 下階段停戰仍有疑慮

哈瑪斯再尋獲3具人質遺體 將交還以色列

相關新聞

未成年兄妹亂倫！女童不適老師驚嚇報警 警疑「這原因」造成不倫關係

馬來西亞發生涉及未成年人士的亂倫案件。2名分別12歲和10歲的小兄妹懷疑沉迷網絡，其後模仿不雅影片發生1次性行為，女童事後感到不適...

研究：「愛看書」和高收入真的有關！4招養出有閱讀力的孩子

英格蘭一所小學裡，10歲男孩被問到喜不喜歡讀書，他聳聳肩：「能選的話，我寧願踢足球。」這不是個案，一場20年來最嚴重的閱讀危機，正在全球上演。

北馬其頓夜店大火63死 數千人聚集首都要求正義

北馬其頓3月發生一起63人死亡的夜店大火，數千人今天聚集首都史高比耶（Skopje）聲援罹難者家屬，呼籲即將進行的法庭審...

星期人物／從階下囚到白宮座上賓 夏拉能否開拓敘利亞新局

夏拉（Ahmed Al-Sharaa）在白宮峰會與美方歷史性會晤，象徵敘利亞在戰後尋求經濟恢復的新轉折。他承諾推動「零恐怖輸出」以換取解除制裁與重建援助，但此舉在美國國會引發爭議，被質疑「洗白」前武裝分子。伊朗與俄羅斯勢力式微後，美敘關係重啟恐牽動區域安全、以色列邊境局勢與能源布局。這場看似握手言和的峰會，是否會真正重塑中東地緣政治版圖？

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。