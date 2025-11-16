日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報
日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天清晨噴發，大量的火山灰和煙霧直竄天際，當局發布降灰警報。
日本氣象廳表示，日本頂級活躍的櫻島火山今天在天色未亮前噴發，火山灰和煙霧直衝至4400公尺高空。
火山所在地鹿兒島官員表示，目前尚未傳出災情。
不過氣象廳預測，隨著火山多次噴發，鹿兒島及鄰近的宮崎縣部分地區將出現降灰現象。
氣象廳提醒，「預計可能中度降灰的地區，須採取防護措施，例如使用雨傘或口罩，同時駕車務必減速慢行，以策安全。」
日本火山警戒等級有5級，目前列第3等級，禁止民眾進入火山周邊區域。
