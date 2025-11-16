快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

日本櫻島火山清晨噴發 鹿兒島宮崎發布降灰警報

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天清晨噴發，大量的火山灰和煙霧直竄天際，當局發布降灰警報。

日本氣象廳表示，日本頂級活躍的櫻島火山今天在天色未亮前噴發，火山灰和煙霧直衝至4400公尺高空。

火山所在地鹿兒島官員表示，目前尚未傳出災情。

不過氣象廳預測，隨著火山多次噴發，鹿兒島及鄰近的宮崎縣部分地區將出現降灰現象。

氣象廳提醒，「預計可能中度降灰的地區，須採取防護措施，例如使用雨傘或口罩，同時駕車務必減速慢行，以策安全。」

日本火山警戒等級有5級，目前列第3等級，禁止民眾進入火山周邊區域。

日本 鹿兒島 口罩
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

日中關係嚴重惡化 中國媒體鋪天蓋地打輿論戰

中日爭端再起 陸黃海實彈演習

香港更新旅遊警示 呼籲港人赴日注意安全

相關新聞

北馬其頓夜店大火63死 數千人聚集首都要求正義

北馬其頓3月發生一起63人死亡的夜店大火，數千人今天聚集首都史高比耶（Skopje）聲援罹難者家屬，呼籲即將進行的法庭審...

星期人物／從階下囚到白宮座上賓 夏拉能否開拓敘利亞新局

夏拉（Ahmed Al-Sharaa）在白宮峰會與美方歷史性會晤，象徵敘利亞在戰後尋求經濟恢復的新轉折。他承諾推動「零恐怖輸出」以換取解除制裁與重建援助，但此舉在美國國會引發爭議，被質疑「洗白」前武裝分子。伊朗與俄羅斯勢力式微後，美敘關係重啟恐牽動區域安全、以色列邊境局勢與能源布局。這場看似握手言和的峰會，是否會真正重塑中東地緣政治版圖？

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。