台灣阿嬤端出家鄉味 餐廳榮登菲律賓首版米其林指南

中央社／ 奎松市16日專電
米其林指南最近推出首版菲律賓餐廳評鑑，位於大馬尼拉地區奎松市的台灣味餐廳「豐味屋」，獲得「米其林指南入選餐廳」榮譽。中央社
米其林指南最近推出首版菲律賓餐廳評鑑，在大馬尼拉地區奎松市，有家由台灣阿嬤開的台灣味餐廳，獲得「米其林指南入選餐廳」榮譽。

米其林指南今年首次納入菲律賓，10月30日發布「米其林指南：馬尼拉及周邊地區與宿霧2026」，收錄108家餐廳，包括1家二星餐廳、8家一星餐廳、25家必比登推介餐廳，以及74家米其林指南入選餐廳。

位於大馬尼拉地區奎松市的「豐味屋」台式料理餐廳，規模不大，卻是74家「米其林指南入選餐廳」之一。

「我今年60多歲了，還能拿到這樣的肯定，真的很難用言語形容。」老闆娘兼主廚Linda接受中央社訪問時說。

「收到消息的當下甚至以為員工在開玩笑，直到大家認真跟我說『是真的』，我才起了雞皮疙瘩。」她接著說。

2000年，Linda帶著國中剛畢業、英文欠佳的女兒來到菲律賓學習語言，陪伴孩子求學5年，期間因無事可做，加上熱愛烹飪，便頂下一家小店，從牛肉麵、排骨飯、滷肉飯等台灣家常菜開始做起。

「這是無心插柳啊。」她回憶，語言與文化差異，讓異鄉創業備感艱辛，特別是在員工管理部分，但還是一步一腳印地熬過來了，「台灣人真的很刻苦耐勞」。

為提升廚藝，她多次參加僑務委員會舉辦的台灣料理研習班，由5星級飯店廚師授藝，回到菲律賓之後，再把5星級料理「庶民化」端上餐桌，「真的要感謝僑委會」。

為符合當地口味，Linda也不忘對菜色進行微調，例如改變滷肉飯的肥瘦肉比例，並增添更多湯汁；招牌東坡肉的綁法承襲台師傳承，但改良滷包配方，「現成滷包太大眾化，我就自己配，香料大概有九種」。

Linda使用的醬油、麻油、醋、豆瓣醬、蔥酥、榨菜甚至外帶盒，全都從台灣直送。雖然成本壓力較高，但她不妥協，只為讓客人吃到真正的台灣味。

而這正是米其林指南對「豐味屋」的評價：「店主是台灣女廚師，她精心挑選醬油等台灣調味料，力求還原道地的台灣風味。」

回顧經營歷程，她坦言曾有想放棄的時候，特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城的那段時間。讓她咬牙撐下去的是員工的生計，「有些人跟了我10幾年，如果我放棄，他們怎麼辦？」

如今店內消費者約為菲律賓人與華人各半，且本地顧客逐年增加，許多人品嚐過後會在社群平台分享體驗。一些台灣旅客來菲律賓出差時，也會在華僑朋友的推薦下前來用餐。

談及對有意來菲律賓創業的台灣年輕人有何建議，她毫不遲疑地回答：「堅持、堅持再堅持，就是這樣子。」

餐廳 菲律賓 米其林
