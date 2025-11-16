選戰鎖定犯罪與移民 智利極右拋川普式驅逐計畫

快訊

中央社／ 聖地牙哥15日綜合外電報導

智利選民明天將投票選出新總統，這次選舉聚焦當地日趨惡化的治安與移民問題，不僅掀起「鐵腕」呼聲，也有候選人揚言將祭出類似川普（Donald Trump）的大規模驅逐措施。

法新社報導，智利向來是拉丁美洲最安全的國家之一，但過去10年謀殺、綁架與勒索案件大幅增加，令民眾人心惶惶。

選前民調顯示，主要左翼候選人、由廣泛執政聯盟推舉的51歲共產黨人賈拉（Jeannette Jara），可望在明天的第一輪投票中勝出。

然而，極右派領袖卡斯特（Jose Antonio Kast）則被看好在12月的決選中取勝。

卡斯特本週在首都聖地牙哥（Santiago）舉行最後造勢活動時，56歲支持者魯斯（Jacqueline Ruz）告訴法新社說：「我們需要一個展現鐵腕作風的人物。」

卡斯特2017年首度角逐總統大位，2021年再度出馬時拿到第二高票，這位極度保守派候選人這次向支持者喊話說：「第3次必勝無疑！」

即將卸任的中間偏左總統波里奇（Gabriel Boric）因憲法規定不得尋求連任，在他任內，謀殺率自2022年以來下降10%，至10萬分之6。然而，智利民眾仍對愈趨暴力的犯罪活動感到不安，並將問題歸咎於委內瑞拉和其他拉丁美洲國家的幫派湧入。

被稱為「智利版川普」的卡斯特承諾，將在與玻利維亞接壤的沙漠邊界興建圍牆、圍欄及壕溝，杜絕非法移民。玻利維亞是來自智利北方較貧困國家移民的主要入境通道。

選前，卡斯特發出最後通牒，要求33.7萬名無證移民出售財產自動離境，否則若他當選，他們就將遭強制驅逐並失去一切。

本次選舉被視為南美洲左派未來的風向球，左派勢力近來已在阿根廷、玻利維亞遭受挫敗，明年哥倫比亞和巴西選舉也面臨重大挑戰。

若卡斯特當選，將成為自1973至1990年皮諾契特（Augusto Pinochet）軍事獨裁以來的首位極右領袖。

智利 移民
