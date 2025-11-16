快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

法官員擬提告貝當讚頌言論 歷史修正主義風暴再起

中央社／ 凡爾登15日綜合外電報導

法國一名高層官員今天表示，將針對讚揚戰時元首貝當（PhilippePetain）的言論採取法律行動。貝當曾是一次世界大戰英雄，但因二戰期間與納粹合作在戰後被判叛國罪。

法新社報導，法國東部謬司省（Meuse）首長戴拉魯（Xavier Delarue）表示，他將對「保衛貝當元帥記憶協會」（Association to Defend the Memory of MarshalPetain, ADMP）成員在凡爾登（Verdun）舉行彌撒後的言論採取行動，稱相關主張「明顯屬於歷史修正主義」。

協會當天在聖若翰洗者教堂（Saint-Jean-Baptistechurch）舉行儀式，共約20人出席，教堂外則有百名抗議者聚集，並由警方監控。

彌撒結束後，ADMP主席邦孔潘（JacquesBoncompain）告訴媒體，貝當是「法國的第一位抵抗者」，並質疑他在戰後遭高等法院以叛國罪定罪是否公正。當一名支持者高唱讚頌貝當的歌曲時，抗議群眾報以噓聲。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在社群平台X發文表示，「今天在凡爾登一場『紀念』貝當彌撒會場場邊發表的言論，與我們的集體記憶背道而馳」，並針對任何試圖為二戰時期與納粹政權合作、施行迫害行為的人物洗白的作為示警。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）表示，這場紀念活動是對貝當掌權期間被驅逐出境的7.6萬名猶太人記憶的侮辱。他說：「為貝當舉行彌撒，就是美化與納粹的合作，並為一位國家叛徒平反。」

根據法國刑法，歷史修正主義（Revisionism）是否認或淡化種族滅絕、戰爭罪或危害人道罪等罪行的行為，最高可判處1年有期徒刑和4.5萬歐元（約新台幣165萬元）的罰款。

這起爭議發生於11月11日法國一戰停戰紀念日不久。凡爾登市長海瑟德（Samuel Hazard）曾試圖禁止這場親貝當儀式，但法院昨天裁定不得禁止。

貝當的支持者強調他在第一次世界大戰中扮演的角色。他普遍被視為法國在凡爾登對德軍取得勝利、這場戰爭中最長一役的靈魂人物。

然而，二戰期間他領導的維琪政府（Vichygovernment）與納粹合作，戰後遭判死刑，但因年事已高才得以免於被處決。他後來被流放至大西洋尤島（Yeu）服無期徒刑，1951年辭世時已刑6年。

法國 納粹 二戰
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

電影「陌路兄弟」在港突被撤映 疑因場景現「中華民國」

香港機場發現二戰時期炸彈 距離新控制塔600公尺…航班升降暫未受影響

法國二星經典菜落地CLOVER BELLAVITA！名廚Piège十年指標料理一次吃

河輪系列四／晨訪法國童話古鎮科爾馬：「霍爾的移動城堡」場景來源

相關新聞

星期人物／從階下囚到白宮座上賓 夏拉能否開拓敘利亞新局

夏拉（Ahmed Al-Sharaa）在白宮峰會與美方歷史性會晤，象徵敘利亞在戰後尋求經濟恢復的新轉折。他承諾推動「零恐怖輸出」以換取解除制裁與重建援助，但此舉在美國國會引發爭議，被質疑「洗白」前武裝分子。伊朗與俄羅斯勢力式微後，美敘關係重啟恐牽動區域安全、以色列邊境局勢與能源布局。這場看似握手言和的峰會，是否會真正重塑中東地緣政治版圖？

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。