快訊

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

陸樂團主唱意外慘死！遭「電動座椅架」擠壓肋骨斷 搶救10幾小時離世

澳洲賽車意外 失控車輛衝破護欄9人受傷

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲警方表示，澳洲東南部今天傍晚一場賽車活動中，一輛參賽車衝破護欄撞進觀眾人群，造成9人受傷，其中1人傷勢危急。

法新社報導，這場事故發生在距離雪梨約300公里的瓦爾查（Walcha），當時這輛車正在參賽，卻失控衝出護欄，撞向周圍觀眾。

新南威爾斯州（New South Wales）警方指出，一名54歲男子傷勢嚴重，目前情況危急，另有3人傷勢嚴重。

警方表示，傷者年齡介於20歲至75歲之間。

當地媒體發布畫面顯示，失控賽車以高速衝破圍欄，撞向人群。

警方指出，肇事駕駛在撞擊前不久，曾於場內發生碰撞事故。

澳洲 失控
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

亞莉安娜新加坡遭襲！26歲澳洲網紅是慣犯 觸星國刑法恐被關

陸奇瑞汽車包場「張家界天梯」試車…失速滑落撞斷護欄惹眾怒

想重現經典卻滑了一跤！奇瑞風雲X3L 挑戰天門山「天梯」意外滑落

澳洲維州簽署首件原住民條約　賦予更多自決權

相關新聞

星期人物／從階下囚到白宮座上賓 夏拉能否開拓敘利亞新局

夏拉（Ahmed Al-Sharaa）在白宮峰會與美方歷史性會晤，象徵敘利亞在戰後尋求經濟恢復的新轉折。他承諾推動「零恐怖輸出」以換取解除制裁與重建援助，但此舉在美國國會引發爭議，被質疑「洗白」前武裝分子。伊朗與俄羅斯勢力式微後，美敘關係重啟恐牽動區域安全、以色列邊境局勢與能源布局。這場看似握手言和的峰會，是否會真正重塑中東地緣政治版圖？

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。