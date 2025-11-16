澳洲賽車意外 失控車輛衝破護欄9人受傷

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

2025-11-15 20:08