澳洲賽車意外 失控車輛衝破護欄9人受傷
澳洲警方表示，澳洲東南部今天傍晚一場賽車活動中，一輛參賽車衝破護欄撞進觀眾人群，造成9人受傷，其中1人傷勢危急。
法新社報導，這場事故發生在距離雪梨約300公里的瓦爾查（Walcha），當時這輛車正在參賽，卻失控衝出護欄，撞向周圍觀眾。
新南威爾斯州（New South Wales）警方指出，一名54歲男子傷勢嚴重，目前情況危急，另有3人傷勢嚴重。
警方表示，傷者年齡介於20歲至75歲之間。
當地媒體發布畫面顯示，失控賽車以高速衝破圍欄，撞向人群。
警方指出，肇事駕駛在撞擊前不久，曾於場內發生碰撞事故。
