快訊

彰化大樓起火濃煙竄樓梯間住戶一度受困...17人救出送醫

Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變Super Mic麥克風 實測降噪＋拍片很適合

入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊

中央社／ 倫敦15日專電
觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集舉辦快閃宣傳活動，吸引英國民眾排隊參加，展攤設計運用天燈元素在濕冷冬季更顯溫暖。中央社
觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集舉辦快閃宣傳活動，吸引英國民眾排隊參加，展攤設計運用天燈元素在濕冷冬季更顯溫暖。中央社

位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。

這是觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，今、明兩天在這個歷史近400年的超人氣市集舉辦的台灣旅遊推廣活動Light Up London。老斯皮塔菲爾茲市集匯集餐飲、珠寶、服飾、工藝品、藝廊等商家，每週有近20萬人次造訪，是十分受歡迎的活動舉辦地點。

據交通部觀光署統計，英國多年來是台灣在歐洲地區最大的旅客來源，COVID-19疫情後旅客回流速度也穩定上升，今年1至8月則較去年同期成長逾14%。

Light Up London展攤空間設計發想自台灣九份山城、竹林茶館和天燈；內部設置台灣景象拍立得快閃拍照留念區，民眾可於拍攝後登入活動頁面參加抽獎，最大獎是長榮航空倫敦—台北雙人來回機票，搭配觀光署安排、包含住宿的台灣環島5日雙人遊。

活動現場並提供民眾嘗試揮毫，以毛筆書寫春聯風格小卡，眾人作品層層疊疊掛在牆上，背景為九份山城俯瞰圖，彷彿祝福可隨天燈冉冉升空、傳遞至遠方。

在週六上午的活動現場，上午即有民眾走近LightUp London一探究竟，聆聽部署在展攤外圍的人員介紹台灣觀光旅遊資源和航班資訊。隨著時間接近中午，排隊等待進入展攤拍照留念、或至接待櫃檯獲取更多赴台旅遊資訊的民眾越來越多。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，辦事處希望以較具識別度的台灣意象，在濕冷冬季將溫暖、希望與祝福帶給倫敦民眾。台灣不只是旅遊目的地，更是會讓人不斷回味的文化旅程。

長榮航空英國分公司總經理張璟豪說，長榮航空深耕英國超過30年，在英國是唯一「每天」有航班飛往台灣的航空公司，並連續10年獲航空業市場調查顧問公司SKYTRAX「五星」肯定，期待此次活動能讓更多旅客認識並進而愛上台灣。

Light Up London快閃活動期間，正值耶誕新年假期旅遊旺季將至，長榮航空推出特定航班專屬折扣碼，盼進一步刺激訪台人次增長。

長榮 倫敦 英國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

風暴克勞第亞葡萄牙釀3死 侵襲英國引發洪災

《咆哮山莊》瑪格羅比x雅各艾洛迪 經典重現情慾色度升級

拋演唱會留票給外國客…歌迷怒喊「票難搶、不要亂」 陳世凱發文回應

冒牌英國皇家海軍中將追思日現身 滿胸假勳章氣炸老兵！

相關新聞

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務...

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

根據估計，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務，曾被緬甸詐騙中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。