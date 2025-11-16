教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

快訊

中央社／ 梵蒂岡15日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世今天在梵蒂岡接見史派克李、葛莉塔潔薇、凱特布蘭琪等多位好萊塢名導和明星，讚揚電影藝術及其啟發並凝聚人心的力量，並獲史派克李贈送紐約尼克隊球衣。

美聯社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）勉勵現場100多位電影界人士，運用他們的藝術包容被邊緣化的聲音，並讚揚電影是「具有最崇高意義的大眾藝術，為所有人創作，也讓所有人都可觸及」。

良十四世說道：「當電影是真誠的，它不僅帶來安慰，也提出挑戰。它傳達我們心中的疑問，有時甚至讓我們流下自己原本不知道需要流出的眼淚。」

這場活動是由梵蒂岡文化部主辦，延續已故前任教宗方濟各（Pope Francis）近年多次接見知名藝術家和喜劇演員的慣例，也是教廷致力跨出天主教會範疇，與世俗世界接觸互動的一環。

良十四世在會後還特別停留將近1小時，親切問候來賓並與他們閒聊，這種情形在大型接見場合相當罕見。

史派克李（Spike Lee）向記者表示：「我竟然受到邀請，我非常驚喜。」

在接見活動期間，史派克李贈送良十四世一件美國職籃NBA紐約尼克隊球衣，上面有背號14號及良十四世的名字。

儘管良十四世是芝加哥公牛的球迷，史派克李稱自己告訴教宗，紐約尼克現在有3名球員都是來自他的母校賓州費城維拉諾瓦大學（Villanova University）。

凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則指出，教宗的談話非常振奮人心，因為他了解電影能以不引發分裂的方式，在跨越邊界、深入討論艱難議題時扮演關鍵角色。

