南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示，現場7名被埋的工人至此確認全部罹難。

韓聯社報導，蔚山火力發電廠位於南韓東南部蔚山市，廠內一座高63公尺、即將被拆除的5號機鍋爐塔6日下午2時左右突然倒塌，現場共有9名作業人員受困，其中2人當天獲救，沒有生命危險，不過仍有7人被埋。

救援人員經過多日的搶救，截至9日陸續發現3名罹難者。為了搜救事故中仍被掩埋的人員，11日中午12時依照原定計畫，完成阻礙搜救作業的兩旁4號、6號機鍋爐塔爆破作業。

搜求人員確認其中2名受困者位於5號機鍋爐塔殘骸內部約4至5公尺處，消防當局計劃先救出這2人，確認2人罹難；再以該位置為中心搜尋另外2名失蹤者。

消防部門指出，昨晚9時57分左右，在5號機鍋爐塔殘骸中發現了最後一名被埋人員的遺體，至此確認現場7名被埋的作業人員全部罹難。

蔚山地方檢察廳稍早表示，已成立蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌事故專案調查小組。專案調查小組說，「將與警方、僱傭勞動部等機關合作，迅速、嚴正地調查具體事故發生經過並且追究相關責任」。