匈牙利路德維希當代館 再推台灣當代藝術大展
延續15年前舉辦台灣藝術展緣分，匈牙利布達佩斯路德維希當代藝術館推出「破浪之際的台灣：過去與未來的前線」展，以20組台灣當代藝術作品，勾勒台灣過去、現在與未來的處境。
「破浪之際的台灣：過去與未來的前線」展由台北當代藝術館與路德維希當代藝術館（LudwigMuseum – Museum of Contemporary Art, Budapest）主辦，並由台灣獨立策展人胡永芬與路德維希當代藝術館副館長暨首席策展人克里斯蒂娜・思綺普彩（Krisztina Szipőcs）策劃。
展覽開幕式於匈牙利時間14日晚間舉行，路德維希當代藝術館館長法貝尼（Julia FABÉNYI）於會中表示，館方與台灣的緣分可追溯至15年前的大型展覽「台灣響起」，雙方能共同策展再度迎來台灣當代藝術，別具意義，此次展出的作品多元且具深度，使匈牙利觀眾得以深入理解這個遙遠島國的文化視野。
駐匈牙利代表王翼龍表示，台灣的文化能量如同風靡世界的珍珠奶茶，由在地精神出發，透過創意不斷延展出新的風味與想像，未來也將持續深化台匈之間的友誼與合作。
展覽分為「美麗的島嶼」、「平行故事」、「動盪的歷史與創傷」、「新台灣認同」與「今日與未來的台灣」等5大主題。策展人胡永芬表示，展覽回應在全球變局之下，台灣在地緣政治中成為民主保衛戰最前線的國際責任、文化處境與社會轉型。
其中「新台灣認同」呈現現代民主的形成與當代表述，如藝術家許家維作品「黑與白─熊貓」回溯「熊貓外交」歷史，揭示熊貓如何被轉化為政治影響力與文化操控的象徵，探討台灣與中國之間錯綜複雜的文化關係。
而2026年威尼斯美術雙年展台灣館代表藝術家李亦凡作品「不好意思…請問一下這個怎麼打開」，也在「今日與未來的台灣」主題展出，探討數位權力在充斥演算法的時代所產生的幻象。
「破浪之際的台灣：過去與未來的前線」展自匈牙利時間11月15日至2026年3月29日，於路德維希當代藝術館展出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言