印尼中爪哇省連日豪雨釀山崩 增至6死17失蹤
印尼中爪哇省（Central Java）近來持續降下豪雨，並在13日發生山崩掩埋多間民房的慘劇，當地媒體今天指出，這起事件已經造成6人喪命、17人失蹤。
印尼安塔拉通訊社（ANTARA）引述災害管理當局官員布迪（Budi Irawan）的說法報導，中爪哇省芝拉扎（Cilacap）地區13日發生山崩，掩埋了一座村莊的多間民房。
印尼災害管理當局先前已尋獲3具遺體，布迪表示：「我們又找到3具遺體，目前還有17人尚未尋獲，我們正在盡最大努力搜救。」
當地氣象機構提及，印尼雨季從9月開始，會持續到翌年4月，這代表許多地區將面臨更高的洪災和極端降雨風險。
