快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

印尼中爪哇省連日豪雨釀山崩 增至6死17失蹤

中央社／ 雅加達15日綜合外電報導

印尼中爪哇省（Central Java）近來持續降下豪雨，並在13日發生山崩掩埋多間民房的慘劇，當地媒體今天指出，這起事件已經造成6人喪命、17人失蹤。

印尼安塔拉通訊社（ANTARA）引述災害管理當局官員布迪（Budi Irawan）的說法報導，中爪哇省芝拉扎（Cilacap）地區13日發生山崩，掩埋了一座村莊的多間民房。

印尼災害管理當局先前已尋獲3具遺體，布迪表示：「我們又找到3具遺體，目前還有17人尚未尋獲，我們正在盡最大努力搜救。」

當地氣象機構提及，印尼雨季從9月開始，會持續到翌年4月，這代表許多地區將面臨更高的洪災和極端降雨風險。

印尼 山崩 災害
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

峇里島巴士死亡車禍 中國公民5死8傷

校園爆炸案震撼高層 印尼總統下令評估「絕地求生」等遊戲管制措施

中傑-KY 新品牌客戶貢獻逐步顯現 印尼新廠如期推進

東北季風影響 基隆北海岸及北市山區留意豪雨

相關新聞

拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務...

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

根據估計，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務，曾被緬甸詐騙中...

全球首間七龍珠實體專賣店 日本東京開幕

日本超人氣漫畫系列作品「七龍珠」實體專賣店今天在東京開幕，動畫製作公司東映動畫表示，這家店是為了紀念「七龍珠」2024年...

高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

日本首位女性首相高市早苗可能在本月觸動日本相撲界長久以來的禁忌，因為她若選擇踏上土俵（相撲比賽場地）頒發獎盃，將突破女性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。