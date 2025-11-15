影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

日本放送協會（NHK）報道，青森縣漁業合作社的漁民13日早上9時30分從野邊地町的港口出海，向北駛過陸奧灣後，在離岸幾百米的海上發現了黑熊，而牠當時似乎正向大海方向前進。

從漁民拍攝的影片可見，該黑熊當時似乎正向大海方向前進，只有頭部露出水面。

當地狩獵協會的獵人和漁業合作社人員其後同乘漁船出海，並在上午10時左右在海面上尋到熊蹤，直接在海上將牠撲殺。報道指，人們後來確認該黑熊是雄性，身長約1.5米，體重約140公斤。

野邊地町漁業協同組合副會長對海上發現熊蹤感驚訝，從沒想到會在海上看到熊。他意識到在應對熊患上，在各個方面都必須小心謹慎，既要留意山上，也要留意海面。

